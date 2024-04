POL-SN: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach 63- Jährigem aus Schwerin

Schwerin (ots) - Am Abend des 26.03.2024 kam es in einem Innenhof in Schwerin zu einem Körperverletzungsdelikt, in dessen Folge der Geschädigte im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 59-jähriger Deutscher nach einer verbalen Auseinandersetzung auf einem Hinterhof in der Wismarschen ...

mehr