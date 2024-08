Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24./25.08.2024 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 24.08.-25.08.2024

-Landkreis Lüneburg -

Ordnungswidrig im Naturschutzgebiet unterwegs In den frühen Nachmittagsstunden am Samstag konnten durch den Landschaftsrat drei Personen im Naturschutzgebiet im Bereich Tiergarten/ Teufelsbrücke angetroffen werden. Auf Ansprache reagierten die drei männlichen, mit Badehosen bekleideten, Personen zunächst nur verbal aggressiv. Als das 74-jährige Opfer dann die Polizei telefonisch verständigen wollte, wurde er von einem der Täter von hinten geschubst. Anschließend ergriffen die drei Täter mit dem Fahrrad die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Gleich zwei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfallflucht auf der B 4 Am Samstag wurden die Fahrzeuge, einer 20- jährigen Verkehrsteilnehmerin und einem 40-jährigem Verkehrsteilnehmer, auf der B4 zwischen den Anschlussstellen Wendisch Evern und Neu Hagen, beschädigt, als ein unbekannter männlicher Fahrer mit seinem PKW das Rechtsfahrgebot missachtete und im Baustellenbereich beide ihm entgegenkommende Fahrzeuge striff. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Fundsache oder Diebesgut? Am Samstag in den Morgenstunden konnte durch einen Mitarbeiter hinter der Pfarrkirche St. Marien diverses Werkzeug, sowie Gartenutensilien aufgefunden werden. Der Mitarbeiter konnte ausschließen, dass die Materialien aus der Kirche stammen. Nun stellt sich die Frage, wem die Gegenstände zugeordnet werden können.

Strohballen in Flammen

Auf unbekannte Art und Weise entzündeten sich auf einem Feld in Bleckede, Ortsteil Rosenthal insgesamt 15 Strohballen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Ballen gelöscht werden.

Häusliche Gewalt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Wacholderweg in Lüneburg zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Mann und seiner Ehefrau in deren Wohnung. Der Mann griff die 31-jährige Frau körperlich an. Daraufhin kratzte die Frau den Mann im Gesicht. Der Einsatz endete für den Mann mit einem Platzverweis. Die Frau verblieb mit den zwei gemeinsamen Kindern in der Wohnung.

-Landkreis Lüchow-Dannenberg-

Wustrow - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in Wustrow zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei sprühten die Täter dem 28-jährigen Opfer aus bisher unbekanntem Motiv Pfefferspray in das Gesicht. Das Opfer wurde mittels eines hinzugezogenen Rettungswagens einer medizinischen Behandlung im Klinikum zugeführt.

Schnega - Körperverletzung

Vor dem Hintergrund vorangegangener Streitigkeiten hinsichtlich eines Diebstahls schlug der 57-jährige Täter dem Opfer mit der flachen Hand in das Gesicht. Eine medizinische Behandlung des Opfers war im Zuge dessen nicht erforderlich.

Dannenberg - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Samstagabend fiel ein 42-jähriger Fahrzeugführer auf, welcher einen nicht zugelassenen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Dieser wies zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis auf und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Wustrow/Königshorst- ED in Schuppen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einen Schuppen in Königshorst eingebrochen und u.a. zwei Kräder entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

-Landkreis Uelzen-

Freitag, 23.08.2024, zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr, Beginenweg und Medingstraße in 29525 Uelzen: Sachbeschädigungen an diversen PKW und Sachbeschädigung und Bedrohung zum Nachteil einer Familienangehörigen Ein polizeilich bekannter 31-jähriger Mann beschädigt vier PKW durch u. a. Abreißen von Heckscheibenwischern und entwendet aus einem unverschlossenen PKW diverse Gegenstände. Hierbei kann der Mann durch Zeugen wahrgenommen und letztlich im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Im Weiteren randalierte der Mann zuvor in der Wohnung einer Familienangehörigen und bedroht diese. Der Mann wird zwangsweise in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

24./25.08.2024, Samstag/Sonntag, Windkraft OpenAir Festival 2024 bei Arendorf Das Festival verlief mit etwa 500 zahlenden Gästen friedlich und ohne polizeiliche Einsätze. Im Gegensatz zum Festival im Vorjahr kommt es nicht zu Beschwerden durch Ruhestörungen aus der Bevölkerung, was wohl auch mit einem anderen Aufbau der Musikanlage begründet sein dürfte. Der Veranstalter bezeichnet das Festival als vollen Erfolg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell