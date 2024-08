Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mann mit Stichverletzung in Wohnung - Rettungsdienst und Polizei im Einsatz - "selbst verletzt" ++ Fahrt trotz Fahrverbot - Schlüssel sichergestellt ++ offenstehende Tür ausgenutzt - Täter flieht

Lüneburg (ots)

Presse - 23.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Mann mit Stichverletzung in Wohnung - Rettungsdienst und Polizei im Einsatz - "selbst verletzt"

Einen Bewohner einer Wohnung eines Wohnblocks in der Wilhelm-Leuschner-Straße mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper meldeten Anwohner in den späten Nachmittagsstunden des 22.08.24 dem Lüneburger Rettungsdienst. Der 60-Jährige hatte gegen 16:45 Uhr die Nachbarn angerufen und ihnen die Wohnungstür geöffnete. Der schwerverletzte Mann hatte dabei mehrere Stiche im Oberkörper, so dass aufgrund eines möglichen Angriffs/einer Gewalttat auch die Polizei alarmiert wurde, die vorsorglich aufgrund der ungeklärten Lage mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort war. Parallel übernahm die Tatortgruppe die Spurensicherung. Aufgrund sprachlicher Barrieren und verschiedenster Versionen war eine abschließende Aufklärung zum Hintergrund der Verletzung des Mannes in den Abendstunden des 22.08. nicht möglich. Der 60-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Parallel wurde ein Küchenmesser in der Wohnung sichergestellt. Direkte Hinweise auf eine Auseinandersetzung oder andere Personen in der Wohnung gab es nicht.

Nach der weiteren Tatortaufnahme und aktuellen Ermittlungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann sich die Verletzungen selbst zugefügt hat. Dieses bestätigte der 60-Jährige auch in seiner heutigen Vernehmung. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und wird im Anschluss an die medizinische Behandlung in eine psychiatrische Behandlung überstellt.

Lüneburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen - Geldbörse mitgenommen

Einen auf dem Parkplatz des Johanneum abgestellten Pkw Skoda Kodiaq brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 23.08.24 auf. Zwischen 07:15 und 07:50 Uhr schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein und griffen sich aus der Mittelkonsole eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfumdiebstahl - Täter schubst Mitarbeiter

Ein Mann betrat am 22.08.2024 gegen 18:15 Uhr ein Geschäft in der Straße "Große Bäckerstraße". Dort steckte er sich zwei Parfums im Wert von etwas über 200 Euro unter seinen Pullover und begab sich zum Ausgang. Ein Mitarbeiter konnte den Mann aufhalten und die Parfums an sich nehmen. Dabei schubste der Mann ihn und floh ohne das Diebesgut. Er ließ ein Fahrrad sowie einen Rucksack zurück. Die weiteren Ermittlungen zum Täter laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrt trotz Fahrverbot - PKW-Schlüssel sichergestellt

Die Polizei kontrollierte am 22.08.2024 gegen 16:45 Uhr einen Toyota Aygo in der Hamburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer trotz bestehendem Fahrverbot den PKW fuhr. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Um weitere Fahrten zu verhindern wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lüneburg - Auseinandersetzung auf Schulgelände - zwei Personen verletzt

Eine Frau meldete am 22.08.2024 gegen 23:15 Uhr der Polizei, dass sie eine Auseinandersetzung zwischen jungen Männern auf einem Schulgelände in der Theodor-Heuss-Straße wahrgenommen habe. Die eintreffende Polizei konnte dort zwei verletzte Männer im Alter von 20 und 26 Jahren antreffen. Aufgrund der jeweiligen Verletzungen an den Händen und im Gesicht ermittelt die Polizei wegen einer wechselseitigen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Thomasburg - alkoholisierter Mann zahlt nicht - Taxifahrer bedroht

Ein 36-Jähriger bestellte sich am Abend des 22.08.2024 ein Taxi zum Bahnhof in Lüneburg und ließ sich nach Thomasburg verbringen. Dort zahlte er den fälligen Betrag von etwas über 50 Euro nicht und drohte dem Fahrer Schläge an. Die Polizei konnte den 36-Jährigen antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über drei Promille.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Scheibe an Schulgebäude eingeschlagen

Eine doppelverglaste Scheibe eines Fensters am Gymnasium in der Riemannstraße schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.08.24 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 45-Jährige fuhr am 22.08.2024 gegen 17:30 Uhr mit einem Audi A6 von einer Auffahrt auf die Leibziger Straße. Dabei kollidierte sie mit einem Audi A6 Avant, welcher der Leibziger Straße in Richtung Schweriner Straße folgte. Die 39-jährige Fahrerin und ihre jugendliche Beifahrerin wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 13500 Euro geschätzt.

Uelzen

Bad Bevensen - offenstehende Tür ausgenutzt - Täter flieht zu Fuß

Ein Mann nutzte am 22.08.2024 gegen 13:00 Uhr eine offen stehende Tür aus, um aus einem Gebäude in der Bahnhofstraße ein Sparschwein mit Bargeld in Höhe von unter 100 Euro zu entwenden. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und verfolgt. Der Täter konnte fußläufig zu einem Parkplatz an der Lüneburger Straße flüchten. Dort unterhielt er sich mit einer Frau und stieg mit dieser in einen PKW. Der Mann trug ein rotes T-Shirt und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bodenteich - mit Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss - Fahrt beendet

Die Polizei kontrollierte am 22.08.2024 gegen 18:30 Uhr im Rosenweg einen 68-jährigen Kraftfahrzeugfahrer. Bei diesem ergab sich der Verdacht der Alkoholisierung. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell