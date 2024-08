Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ nach Durchsuchungsmaßnahme - Polizei sucht Hinweise zu vermeintlichem Diebesgut ++ junger Mann stürzt mit 125er - leicht verletzt ++ Rechts-vor-Links-Verstoß ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.08.2024

Lüneburg

Lüneburg - versuchter Einbruch in Firmengebäude - kein Eindringen

Unbekannte versuchten in der Nacht zum 20.08.2024 gewaltsam das rückwärtige Fenster einer Firma "Bei der Pferdehütte" aufzuhebeln. Das Vorgehen misslang und ein Eindringen fand nicht statt. Der Schaden am Fenster wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - zwei Männer stehlen Fahrräder "Am Stintmarkt" - Tat wurde beobachtet

Zeugen konnten beobachten wie zwei junge Männer am 20.08.2024 gegen 20:30 Uhr "Am Stintmarkt" Fahrräder entwendeten. Anschließend entfernten sie sich. Die Fahrräder waren zusammen abgeschlossen und haben einen Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - unter Alkoholeinfluss am Steuer - keine Fahrerlaubnis

Eine 66-Jährige befuhr mit einem PKW-Ford am 20.08.2024 gegen 18:45 Uhr die Bahnhofstraße, dort wurde sie von der Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Zusätzlich verfügte die Frau nicht über die entsprechende Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - nach Durchsuchungsmaßnahme - Polizei sucht Hinweise zu vermeintlichem Diebesgut

Nach einer Durchsuchungsmaßnahme in Lüneburg am 13.08.2024 aufgrund eines vergangenen Einbruchsdiebstahls wurde in einer Wohnung vermeintliches Diebesgut aus weiteren Eigentumsdelikten sichergestellt. Die Polizei sucht dabei nach Hinweisen zu einem Wandtresor, einer blauen Geldkassette sowie einem Dolch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Am 19.08.2024 befuhr gegen 17:45 Uhr eine 19-Jährige sie Bundesstraße 216 aus Dahlenburg in Fahrtrichtung Dannenberg. Dabei unterschritt über einen längeren Zeitraum ein hinter ihr fahrender Kleintransporter durchgehend den Sicherheitsabstand und gestikulierte dabei. Zusätzlich zeigte der Beifahrer der Frau den ausgestreckten Mittelfinger. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - E-Bike trotz Sicherung entwendet

Ein mittels Schloss gesichertes E-Bike wurde in der Nacht zum 20.08.2024 von einem Grundstück in der Straße "Glockenberg" entwendet. Das E-Bike in schwarzer Farbe von der Marke "Wanderer" hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - junger Mann stürzt mit 125er - leicht verletzt

Mit seiner 125ccm-Betamotor-Maschine stürzte ein 18-Jähriger in den Abendstunden des 20.08.24 auf der Kreisstraße 56 - Medinger Straße. Der junge Mann hatte in einer Kurve gebremst, rutschte mit dem Vorderrad weg und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Fahrraddiebstahl an Schule

Ein schwarz-orangenes Fahrrad der Marke "Bulls" wurde im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr am 19.08.2024 von einem Schulgrundstück in der Ebstorfer Straße entwendet. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrrad mit einem Ringschloss gesichert. Der Wert des Fahrrades liegt bei wenigen hundert Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - alkoholisiert auf E-Scooter

Ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am 20.08.2024 gegen 20:30 Uhr in der Neustädter Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit fast 2 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Wrestedt - Rechts-vor-Links-Verstoß - Lkw kollidiert mit Pkw

Nach einem Rechts vor Links Verstoß kollidierte ein Lkw am 20.08.2024 gegen 12:30 Uhr in der Dorfstraße mit einem von rechts kommenden Nissan Micra. Dadurch wurde die 25-jährige Nissan-Fahrerin leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen verläuft sich der Sachschaden auf 6500 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt.

Himbergen - Verkehrsunfall auf Kreisstraße - Radfahrerin schwerverletzt

Auf der Kreisstraße 4 kollidierte am 20.08.2024 gegen 13:00 Uhr ein PKW nach einem Kurvenverlauf mit einer in selbiger Richtung vorrausfahrenden Radfahrerin. Der Unfallort befindet sich zwischen den Ortschaften Himbergen und Weste. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die jugendliche Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

