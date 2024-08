Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Falscher Polizeibeamter" - Polizei kann Übergabe vereiteln - Verdächtiger nach Flucht festgenommen ++ mit Pflasterstein Scheibe eines Drogeriemarktes eingeworfen - keine Beute ++

Lüneburg (ots)

Presse - 20.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Falscher Polizeibeamter" - Polizei kann Übergabe vereiteln - Verdächtiger nach Flucht festgenommen

Am Mittag des 19.08.2024 kam es in und um Lüneburg zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen, in denen sich Personen als Polizei zu erkennen gaben. Es wurde unter einem Vorwand die Übergabe von Bargeld und Wertsachen gefordert. Betroffen war auch eine Seniorin aus Lüneburg, die gegen 16:00 Uhr das Bargeld übergeben sollte. Die Polizei konnte diese Übergabe verhindern und einen vermeintlichen Täter, der zu zwei weiteren Personen flüchtete, anschließend stellen. Einer der Personen ergriff ebenfalls die Flucht mit einem Fahrrad und konnte durch die Polizei aufgehalten und gestellt werden. Da für diesen ein Haftbefehl in einer anderen Sache vorlag, wurde er vor Ort festgenommen. Die anderen Personen wurden kontrolliert und zur Identitätsfeststellung zur Polizeidienststelle verbracht. Zusätzlich wurde ein Handy sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Hinweise: - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüneburg - mit Pflasterstein Scheibe eines Drogeriemarktes eingeworfen - keine Beute

Nachdem der Versuch eine Schiebetür aufzuhebeln scheiterte, schlug ein Unbekannter in der Nacht zum 20.08.24 mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Drogeriemarktes in der St.-Stephanus-Passage ein. Dabei konnte der Mann gegen 01:45 Uhr das Geschäft betreten, ergriff dann jedoch nach Alarmauslösung die Flucht. Er konnte dabei noch beobachtet werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl in Supermarkt - Dieb schiebt Mitarbeiterinnen zu Seite und flieht

Ein polizeilich bekannter 46-jähriger Mann betrat am 19.08.2024 gegen 21:30 Uhr einen Supermarkt in der Heinrich-Böll-Straße. Dort entwendete er Nahrungsmittel und Alkohol im Wert von wenigen Euros. Zwei Mitarbeiterinnen konnten das Vorgehen beobachten und den Dieb zur Rede stellen. Dieser schob die Mitarbeiterinnen zur Seite und floh daraufhin fußläufig. Die Polizei konnte den Mann im Nachhinein identifizieren. Er ist bereits häufiger durch Eigentumsdelikte auffällig gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Amelinghausen - Kupferfallrohre demontiert - mehrere Tatorte

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei mehrere Diebstähle von Fallrohren angezeigt. Im Zeitraum vom 17.08.2024 bis zum 19.08.2024 wurden drei Fallrohre bei einem Tennisclub in Amelinghausen gestohlen. Auch an einem Gebäude in der Burmeisterstraße demontierten Unbekannte im Verlauf des Monats Juli mehrere Kupferfallrohre. Polizei sucht nach Hinweisen zu den genannten Taten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Räder gestohlen - Dieb greift Zeugen an

Am 19.08.2024 gegen 17:30 Uhr entwendete ein 35-Jähriger die Räder eines mittels Schloss an einem Baum im Amselweg gesicherten Fahrrades. Anschließend entfernte sich der Dieb und wurde von einem 33-Jährigen verfolgt. Als dieser den 35-Jährigen auf den Diebstahl ansprach, griff der Mann ihm an den Kiefer. Er verspürte dadurch leichte Schmerzen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Reinstorf - Einbruch in Hotel - Mehrere hundert Euro Bargeld entwendet

Das Fenster eines Hotels in der Straße "Alte Schulstraße" wurde in der Nacht zum 19.08.2024 durch Unbekannte aufgehebelt. Anschließend begaben sich die Personen in die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Schule - Bargeld und Handys entwendet

Am vergangenen Wochenende, 16.08.2024 bis 19.08.2024, wurde die Seiteneingangstür einer Schule mit einem Hebelwerkzeug geöffnet. Anschließend wurde mit einem Feuerlöscher eine Glasdurchgangstür eingeschlagen und weitere Räume aufgehebelt. Es wurden Handys und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Gas statt Bremse" - ungebremst mit Pkw kollidiert

Vermutlich "Gas- und Bremspedal" verwechselte ein 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Nachtstunden zum 20.08.24 in der Alfred-Delp-Straße. Der Mann wollte gegen 00:00 Uhr aus einem Parkhaus auf die Alfred-Delp-Straße einfahren, fuhr ungebremst in den Straßenbereich und kollidierte dort mit einem von links kommenden Pkw Citroen eines 35-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro. Beide Fahrer sowie ein 28 Jahre alter Mitfahrer im Citroen erlitten leichte Verletzungen.

Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - in Kurve gestürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Motorradfahrer in den Nachmittagsstunden des 19.08.24 auf der Bundesstraße 195. Der junge Mann aus Lüchow war gegen 16:00 Uhr mit seiner KTM im Kurvenbereich alleinbeteiligt zu Fall gekommen und schlidderte mehrere Meter über den Asphalt. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Portemonnaie entwendet - Diebstahl in Supermarkt

Einer 65-Jährigen wurde am 19.08.2024 gegen 13:30 Uhr das Portemonnaie entwendet, während sie in einem Supermarkt in der Seerauer Straße einkaufen war. In dem Portemonnaie befanden sich wenige hundert Euro Bargeld sowie Ausweisdokumente und Zahlungskarten. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Neu Tramm - Müllcontainer brennt - Feuerwehr löscht

Zum Brand eines Müllcontainers auf dem Gelände der Unterkunft in Neu Tramm kam es in den Nachtstunden zum 20.08.24. Dabei war der Container kurz nach Mitternacht aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Container gegen 01:45 Uhr. Größerer Schaden entstand nicht.

Uelzen

Uelzen, OT. Groß Liedern - "Falscher Polizeibeamter" ruft an - Täter flüchtet

Zu einem ähnlichen Fall eines sog. "Falschen Polizeibeamten" wie in Lüneburg kam es in den frühen Abendstunden des 19.08.24 bei einem Ehepaar aus Groß Liedern. Auch hier hatte sich ein angeblicher Polizeibeamter per Telefon gemeldet und seinen Besuch aufgrund von angeblichen Einbrüchen in der Region angekündigt. Dabei wollte der Mann Wertgegenstände des Paares überprüfen. Der Täter erschien gegen 18:30 Uhr bei dem Ehepaar, flüchtete jedoch noch vor Eintreffen der alarmierten "echten" Polizei über das rückwärtige Grundstück. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus - brennende Pappe in Briefkasten aus Wohnhaus gesteckt

Sachschaden verursachten Unbekannte in der Nacht zum 20.08.24 an und im Umfeld eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kantors Garten. Dabei wurde Altpapier/ -pappe in einen festeingemauerten Briefschlitz gesteckt und angezündet. Parallel wurde eine Verkehrswarnbarke von einer Baustelle mit zur Haustür gebracht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Polizei ermittelt wegen "Parkplatzditscher" - 3.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Nach einem "Parkplatzditscher" auf dem Gelände eines Fitness-Studios Im Grund in den Morgenstunden des 08.08.24 sucht die Polizei mögliche Zeugen. Zwischen 09:50 und 10:40 Uhr hatte ein unbekanntes Kfz beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw VW Golf touchiert und war weggefahren. Es entstand am Heck/Kotflügel ein Schaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -431, entgegen.

Uelzen - beim Vorbeifahren Pkw touchiert - 1.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich in den Mittagsstunden des 13.08.24 in der Kasernenstraße beim Vorbeifahren einen abgestellten Pkw Audi touchiert und einen Sachschaden von gut 1.000 Euro verursachte, ermittelt die Polizei. Bei dem Verursacher soll es sich möglicherweise um einen schwarzen Pkw handeln. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -431, entgegen.

