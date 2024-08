Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 16.08.-18.08.2024++

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 16.-18.08.2024

Stadt und LK Lüneburg

Am Freitag am frühen Nachmittag schlug ein ca. 40 Jahre alter Mann die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Wandfärberstraße ein und entwendete eine Geldbörse. Der Mann konnte unerkannt weglaufen. Er war ca. 175 cm groß, trug ein ärmelloses Oberteil unter einer dunklen Latzhose und wirkte optisch recht verwahrlost. Auch am späten Freitagabend wurde die Scheibe eines anderen Pkw in der Georg-Böhm-Straße eingeschlagen. Hier wurde eine Tasche aus dem Fußraum gestohlen.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer kam es am Samstagmorgen gegen 06.30 Uhr in einer Wohnung in der Nähe der Sülzwiesen. Hier erschien ein 30-jähriger Mann an der Wohnung seiner ehem. Freundin. Nachdem er an die Tür gehämmert hatte, öffnete der neue Freund die Tür und es kam sofort zu einem Handgemenge. Hier stach der 30-jährige mehrfach auf den 28-jährigen ein und verletzte ihn dabei nur leicht. Als die 29-jährige Freundin dazwischen gehen wollte, wurde auch sie an der Hand verletzt. Der Aggressor konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Erneut ist ein Vater von seinem angeblichen Sohn angeschrieben worden, der angeblich eine neue Handy-Nr. hatte. Der 70-jährige Südergellerser überwies daraufhin auf Bitte seines falschen Sohnes mehrere 1000,- EUR an die angegebene Kontonummer.

Auf dem Parkplatz des Behördenzentrums Auf der Hude kam es am Samstagmittag zu einem handfesten Streit zwischen zwei Autofahrern, die beide dieselbe Parklücke für sich beanspruchten. Nachdem der eine dem anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, trat dieser dem ersten anschließend gegen das Schienbein. Gegen beide wurde daraufhin jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Parkhaus des Salü wurde in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Aus einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße entwendete ein hinreichend polizeibekannter 39-jähriger Mann mehrere weiße Turnschuhe. Er konnte nach der Tat in der Stadt angetroffen werden und die Schuhe konnten an das Geschäft wieder ausgehändigt werden.

Am Samstag kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person. Zwischen den Ortschaften Wetzen und Oertzen musste ein Pkw verkehrsbedingt bremsen, worauf der dahinterfahrende Pkw dem bremsenden auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vorfahrende Pkw dann auf die Gegenfahrbahn gedrückt, wo es letztlich zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam.

In Rettmer in der Osterwiese wurde am Samstag gegen 14.10 Uhr von zwei Jugendlichen ein Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt. Während die beiden 14-jährigen anschließend die Zigarettenpackungen aufsuchten, wurden sie von einem Anwohner dabei gefilmt. Die beiden liefen anschließend weg. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten sie im Bereich An den Teichen gesehen werden. Erneut liefen beide weg. Nach einer langen Verfolgung über Wiesen, Äckern und einen Zaun konnte einer letztlich fixiert werden, der zweite wurde bereits früher festgenommen. Dieser leistete noch gegen eine Beamtin massiven Widerstand. Beide sind einschlägig polizeilich bekannt und wurden im Anschluss an die Maßnahmen auf der Wache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Auf bisher unbekannte Weise wurde in der Nacht zu Samstag ein Pkw Hyundai in der Straße Am Ilmenauufer geöffnet. Aus dem Handschuhfach wurden aus einer Geldbörse mehrere Bankkarten entwendet. Diese wurden anschließend für mehrere Käufe eingesetzt, bis sie letztlich gesperrt wurden.

Zwischen zwei Männern kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 00.10 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Beide schlugen sich gegen den Kopf. Ein 34-jähriger wurde dabei so stark verletzt, dass er im Klinikum Lüneburg stationär aufgenommen werden musste.

In Bleckede wurde in der Samstagnacht gegen Mitternacht ein Mann vom Eigentümer in dessen unverschlossenen Schuppen angetroffen. Es kam zum Streit zwischen beiden, worauf der unbekannte Täter den Eigentümer ins Gesicht schlug. Dieser verteidigte sich mit einer Schreckschusswaffe, mit der er auf den Täter schoss. Dieser entkam letztlich unerkannt.

Gegen 02.30 Uhr kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Vorfall in einer Gaststätte Am Stintmarkt. Ein 35-jähriger Mann passte eine 21-jährige Frau vor den Toiletten ab und küsste diese gegen ihren Willen auf den Mund. Ein 20-jähriger Begleiter der Frau stand ihr bei und wurde von dem 35-jährigen an den Hals gegriffen und gewürgt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 35-jährigen eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 04.00 Uhr ein Kleinbus in der Straße Am Graalwall polizeilich kontrolliert. Es befanden sich insgesamt 18 Personen in dem Neunsitzer, darunter 4 Kinder. Die Personen saßen zum Teil auf Campingstühlen in dem Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer besaß zudem keinen gültigen Führerschein.

Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurde in Deutsch Evern ein 24-jähriger Autofahrer kontrolliert. Es wurde ein Alkoholwert von 1,18 Prom. festgestellt, sodass eine Blutprobe entnommen wurde und der Führerschein sichergestellt wurde.

Gegen 04.45 Uhr kam es in Lüneburg in der Reichenbachstraße zu einem Dachstuhlbrand. Siehe hierzu gesonderte Pressemitteilung.

Polizeirevier Uelzen

Fensterscheibe eingeschlagen

Am Sonntagmorgen kurz nach 04:00 Uhr wird die Polizei in die Schillerstraße in Uelzen gerufen. Dort hatte ein bislang Unbekannter aus nicht erkennbarem Grund und mutmaßlich mit bloßer Faust die doppelverglaste Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Der Meldende war zu diesem Zeitpunkt in der betroffenen Wohnung und konnte unverzüglich den Notruf absetzen. Der Flüchtige muss sich bei der Tat wahrscheinlich schwer verletzt haben, denn die Polizeibeamten konnten der Blutspur noch bis in die Innenstadt folgen, wo sie dann vor Rossmann endete. Augenscheinlich konnte der Täter hier in ein Auto, möglicherweise ein Taxi, steigen. Die Ermittlungen zu dem Strafverfahren laufen. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Identifizierung des Täters führen, nimmt die Polizeiwache in Uelzen unter 0581-9300 gern entgegen

Polizeirevier Lüchow

Lüchow - Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer Im Ortsteil Jeetzel kam es am Samstag, den 17.08.2024, gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den Pkw bestand. Die Weiterfahrt wurde dem Pkw-Führer daher untersagt.

Lüchow - 17-jähriger Kleinkraftradführer stürzt alleinbeteiligt auf nasser Fahrbahn In einer Kurve der K2 kam es am Samstag, den 17.08.2024, gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall. Der 17-jährige Führer eines Kleinkraftrades fuhr von Pannecke kommend in Richtung Künsche und kam aufgrund der regennassen Fahrbahn im Kurvenbereich ins Rutschen. Anschließend kollidierte er mit einer Schutzplanke und verletzte sich leicht.

Amt Neuhaus - Fettbrand musste durch Feuerwehr gelöscht werden Am Samstag, den 17.08.2024, gegen 14:05 Uhr kam es im Ortsteil Laave zu einem Fettbrand während des Kochens. Aufgrund von Unachtsamkeit wurde eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen, sodass diese in Brand geriet. Es wurde zunächst versucht mit einem Handfeuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Als dies nicht gelang, kam die Feuerwehr und löschte das brennende Öl.

Schnega - vermeintliche illegale Müllabladung entpuppt sich als "Schnitzeljagd" Ein Radfahrer meldete am Samstag, den 17.08.2024, dass er beobachtet habe, wie eine Person illegal Müll bei einer Fußgängerunterführung in Billerbeck abgeladen habe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um Müll, sondern um einen Teil einer Schnitzeljagd mit dem Titel "Das Vermächtnis des Phantoms" für eine Kindergeburtstagsfeier handelte.

Amt Neuhaus - nächtliche Randalierer

In der Nacht von Samstag, den 17.08.2024, auf Sonntag, den 18.08.2024, kam es im Bereich der Ortslage Neuhaus zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden diverse Sitzgelegenheiten sowie Mülleimer im Bereich der Ortslage beschädigt. Zusätzlich sprühten die bislang unbekannten Täter mehrere Graffiti an ein Buswartehäuschen sowie einen Stromkasten. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Lüchow unter 05841/1220 entgegen.

