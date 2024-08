Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schläge mit Helm - Zwei Männer im Krankenhaus ++ Brand von Strohrundballen ++ Pkw-Aufbruch - Portemonnaie entwendet ++ mit Anhänger aber ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++

Presse - 16.08.2024 ++

Lüneburg

Betzendorf - Schläge mit Helm - Zwei Männer im Krankenhaus

Nach einem Kneipenaufenthalt schoben drei Männer am 16.08.2024 gegen 01:15 Uhr ihre Fahrräder die Straße "Im Dorfe" entlang. Dabei wurden sie auf zwei männliche Motorradfahrer aufmerksam, welche ohne Licht die Fahrbahn kreuzten. Als einer der Männer die Motorradfahrer darauf aufmerksam machte, stiegen beide ab und drohten den drei Männern Schläge an. Einer der Motorradfahrer schlug daraufhin mit dem Helm auf die drei Männer im Alter von 57 bis 64 Jahren ein. Zwei von ihnen mussten daraufhin ins Krankenhaus. Die Polizei konnte die Motorradfahrer nicht mehr antreffen und sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung "Am Sande" - Platzverweis für den Täter

Nach Streitigkeiten "Am Sande" zwischen einem 56-Jährigen und einem 51-Jährigen am 15.08.2024 gegen 15:00 Uhr wollte eine 56-Jährige dazwischen gehen. Daraufhin schlug der 56-Jährige auf die Frau ein, welche leichtverletzt zu Boden ging. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Lüneburg - Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Mitarbeiter aufmerksam

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes "Am Markt" konnte eine 24-Jährige und einen 30-Jährigen am 15.08.2024 gegen 14:30 Uhr dabei beobachten wie sie zwei Pakete Unterhosen in eine Einkaufstüte mit bereits bezahlter Ware steckten. Anschließend wollten sie das Geschäft verlassen und wurden von dem Mitarbeiter aufgehalten. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 50 Euro. Die beiden Personen wurden zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht.

Amt Neuhaus OT Laave - Brand von Strohrundballen

Zwei nebeneinander auf einem Feld abgestellte Strohrundballen wurden am 15.08.2024 gegen 19:45 Uhr in Brand gesetzt. Das Feld befindet sich zwischen der Ortschaft Laave und dem Laaver Kanal. Die Strohrundballen verbrannten vollständig. Der Sachschaden wird auf etwas über 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Aufbruch - Portemonnaie entwendet

Zwei Frauen stehen im Verdacht am 15.08.2024 gegen 21:30 Uhr die Scheibe eines VW Golf auf der Beifahrerseite eingeschlagen zu haben. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Wandrahmstraße abgestellt. Die Frauen entwendeten ein mit Bargeld Dokumenten und Zahlungskarten gefülltes Portemonnaie. Die Identität der Täterinnen ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg OT Neu Tramm - zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Unterkunft

Am 15.08.2024 gegen 13:30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren in einen Streit, woraufhin der 24-Jährige mit einer Türklinke zuschlug. Der dadurch leichtverletzte 23-Jährige schlug daraufhin mit einer Gehhilfe gegen den Unterarm seines Kontrahenten. Auch dieser wurde somit leichtverletzt. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Lüchow - Hinweise nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz gesucht

Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde am 12.08.2024 ein Ford Kuga auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seerauer Straße beschädigt. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekanntes Fahrzeug bei einem Parkvorgang den Ford linksseitig am Heck touchierte. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Da der Unfall während der Öffnungszeiten passiert sein könnte, sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - mit Anhänger aber ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15.08.2024 gegen 16:45 Uhr auf der Seerauer Landstraße stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger ein Gespann führte ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Hinter dem benutzten VW-Golf hatte der Mann einen Anhänger gespannt, wodurch die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen wäre. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - bei Streitigkeiten leicht verletzt - beide Personen alkoholisiert

Eine 40-jährige Frau und ein ebenfalls 40-jähriger Mann gerieten am 15.08.2024 gegen 23:00 Uhr in ihrer Wohnung in Uelzen in einen Streit. Dabei nahm die Frau ein Messer in die Hand. Als der Mann das Messer aus ihrer Hand nehmen wollte, verletzte er sich leicht an der Hand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwas über 1,5 Promille. Bei der 40-jährigen Frau lag der Wert bei etwas über drei Promille. Die Polizei konnte die beiden Personen voneinander trennen und Ermittlungen zu den Hintergründen aufnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

