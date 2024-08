Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Rangelei am Busbahnhof - Zwei Personengruppen geraten aneinander ++ Streit in Schwimmbad - Rangelei ++ Beregnungsanlagen beschädigt - Wildkameras entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rasierer aus Drogerie entwendet - Mitarbeiter aufmerksam

Ein 21-Jähriger betrat am 13.08.2024 gegen 17:00 Uhr eine Drogerie in der Straße "Große Bäckerstraße". Dort entnahm er einen Rasierer aus der Auslage und verstaute diesen in einer mitgeführten Papiertüte. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne den Rasierer im Wert von unter 50 Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Mann stellen.

Amelinghausen OT Dehnsen - Beregnungsanlagen beschädigt - Wildkameras entwendet - mehrere Taten

Im Zeitraum vom 06.08.2024 bis zum 13.08.2024 wurden nahezu täglich Beregnungsanlagen eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Ortschaft Dehnsen beschädigt. Dabei wurde Elektronik durchschnitten und Anlagen beschmiert. Zusätzlich wurden bereits zwei Wildkameras gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Nach ersten Ermittlungen wurden die Taten meist tagsüber begangen. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Reppenstedt - Auf Gegenfahrbahn - Frau kann in Seitenstreifen ausweichen - Hinweise gesucht

Die Polizei sucht nach einem grauen Fahrzeug, welches am 02.08.2024 gegen 12:15 Uhr die Landesstraße 216 aus Reppenstedt kommend in Richtung Kirchgellersen gefahren ist. Das Fahrzeug soll auf der Strecke so stark auf die Gegenfahrbahn gefahren sein, dass eine entgegenkommende PKW-Fahrerin in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl in Geschäft - Mehrere Kleidungsstücke entwendet

Kleidungsstücke im Wert von etwas unter 100 Euro entwendete am 13.08.2024 gegen 18:45 Uhr ein 22-Jähriger aus einem Geschäft "Am Markt". Der Dieb ist der Polizei aufgrund von Eigentumsdelikten bereits mehrfach aufgefallen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Rangelei am Busbahnhof - Zwei Personengruppen geraten aneinander

Am 13.08.2024 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei eine Rangelei am Busbahnhof im Lindenweg gemeldet. Vor Ort konnte eine alkoholisierte Personengruppe von drei Männern im Alter von 23 bis 37 Jahren angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung mit einer jüngeren Personengruppe gekommen ist. Diese konnte im Nahbereich nichtmehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Streit in Schwimmbad - Rangelei

Am 13.08.2024 kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Rangelei in einem Freibad in Bad Bodenteich. Dabei gerieten zunächst ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger in einen Streit. Als dieser in einer Rangelei endete, wurde der 16-Jährige durch einen Faustschlag verletzt. Außerdem trat 17-Jährige ein Kind. Beide Personen wurden leichtverletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 14.08.2024 gegen 03:15 Uhr wurde die Fahrtüchtigkeit eines 21-Jährigen überprüft, welcher mit einem Peugeot-Rifter die Soltauer Straße befuhr. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Nach Überholvorgang aufgefahren - Zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus

Zwei PKW überholten am 13.08.2024 gegen 13:15 Uhr in der Birkenallee ein Fahrzeug. Danach bremste der erste PKW, ein Seat-Leon, ab um nach rechts auf einen Parkplatz zu fahren. Die nach dem Überholvorgang hinter ihm befindliche Skoda-Fabia Fahrerin im Alter von 37-Jahren bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr dem 20-jährigen Seat-Fahrer auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Beteiligte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Hanstedt - Von Fahrbahn abgekommen - Landwirtschaftliches Gespann beschädigt Verkehrszeichen

Ein derzeit unbekannter Traktorfahrer mit zwei landwirtschaftlichen Anhängern fuhr am 12.08.2024 gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 23 von Allenbostel in Fahrtrichtung Altenebstorf. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch beschädigt wurde. Zusätzlich verlor der Fahrer die Abdeckplane des ersten Anhängers. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fahrzeuggespann. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

