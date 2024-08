Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Mehrparteienhaus ++ 65-Jähriger verstorben ++ Ermittlungen zur Brandursache laufen ++ Sachschaden auf 100000 Euro geschätzt ++

Lüneburg (ots)

Am 14.08.2024 gegen 07:30 Uhr meldeten Anwohnende einen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Albert-Schweizer-Straße. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Dabei wurde in der brandbetroffenen Wohnung im Erdgeschoss ein verstorbener 65-jähriger Bewohner aufgefunden. Zusätzlich wurden in der selbigen Wohnung Sauerstoffbehälter festgestellt. Die insgesamt neun Wohneinheiten sind derzeit nicht bewohnbar. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 100000 Euro geschätzt. Es liegen zurzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

