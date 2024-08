POL-LG: ++ Motorradfahrer kollidiert mit Hund - Tier verendet an Unfallstelle - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Unkraut abgeflammt - die Hecke brennt ++ geradeaus über die Einmündung - Führerschein ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 12.08.2024 ++

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Rassau - Motorradfahrer kollidiert mit Hund - Tier verendet an Unfallstelle - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 75 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Kawasaki in den Morgenstunden des 11.08.24 in der Elbstraße - Kreisstraße 57 - in Rassau. Ein unangeleinter Hund hatte gegen 10:25 Uhr zwischen Rassau und Kaarssen die Fahrbahn gequert, so dass es zur Kollision kam. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüneburg - mehrere Personen bei Vandalismus beobachtet - Bronzefiguren von Brunnen umgeworfen - "Wer kann weitere Hinweise geben?"

Zwei Bronzefiguren des "Partner-von-morgen-Brunnen" auf dem Platz Am Werder warfen Vandalen in der Nacht zum 04.08.24 um. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro ... berichtete die Polizei bereits im Rahmen ihrer Pressemitteilung v. 04.08.24. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und konnte dabei auch Anwohner als Zeugen ermitteln. Demnach wurde in der Nacht eine Personengruppe, bestehend aus mindestens drei Männer wahrgenommen. Eine Frau hatte versucht die jungen Männer noch von der Tat mit Worten von dem Vandalismus abzuhalten. Diese reagierten jedoch nicht. Die Polizei bietet den Personen bzw. möglichen weiteren Zeugen nun nochmals die Möglichkeit sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2327, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Werkzeuge aus unverschlossener Garage mitgenommen

Vermutlich über eine rückwärtige unverschlossene Tür gelangten Unbekannte in der Nacht zum 11.08.24 in eine Garage eines Einfamilienhauses im Kuckucksweg. Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Schränke und nahmen diverse Werkzeuge und Maschinen mit. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - zwei Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Zwei in der Tiefgarage eines Hotels in der Uelzener Straße abgestellte Pkw der Marken VW Golf und Polo brachen Unbekannte im Zeitraum vom 10. auf den 11.08.24 bzw. in den Abendstunden des 11.08.24 auf. In beiden Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Dabei erbeutete der Täter in einem Fall eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reinstorf - geradeaus über die Einmündung - berauscht in Grundstücksmauer gefahren - Führerschein sichergestellt

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Morgenstunden des 11.08.24 bei einem Verkehrsunfall Im Ort in Reinstorf. Der Mann war gegen 10:30 Uhr in einer Einmündung geradeaus über einen Gehweg gefahren und kollidierte dort mit einer Grundstücksmauer. Er erlitt leichte Verletzungen. Parallel entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 30-Jährigen einen Einfluss von Alkohol und Drogen fest. Ein Urintest auf verschiedene Drogen verlief positiv. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Thomasburg - Vorfahrt missachtet - Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 11.08.24 auf der Bundesstraße 209 - Alte Heerstraße - Einmündung Bavendorfer Straße. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Dacia hatte im Kreuzungsbereich die Vorfahrt missachtet und kollidierte mit einem Pkw Audi eines 23-Jährigen. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Wrestedt - Unkraut abgeflammt - die Hecke brennt - kein weiterer Schaden

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in den Abendstunden des 11.08.24 auf einem Grundstück An der Bahn. Ein Grundstücksbesitzer hatte gegen 19:30 Uhr Unkraut mit einem Gasbrenner abgeflammt, so dass eine Hecke in Brand geriet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wieren verhinderten weiteren möglichen Schaden.

Uelzen - Transporter aufgebrochen - keine Beute

Einen in einer Tiefgarage in der Ringstraße abgestellten Transporter brachen Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 12.08.24 auf. Die Täter schlugen im Beifahrerbereich eine Dreieckscheibe ein, gelangte so in den Innenbereich des Fahrzeugs, konnten jedoch nicht den rückwärtigen Bereich u.a. mit Werkzeugkisten nicht öffnen, so dass keine Beute gemacht wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

