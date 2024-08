Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "desorientiert" - körperliche und geistige Mängel - Senior fährt mit Pkw in Baustelle ++ in Biogasanlagen eingedrungen - zwei Täter ++ Pkw und Pedelec kollidieren - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "desorientiert" - körperliche und geistige Mängel - Senior fährt mit Pkw in Baustelle - Polizei befreit Mann aus Pkw - in Psychiatrie eingewiesen - Führerschein sichergestellt

Aufgrund körperlichen und geistigen Mängel verfuhr ein 69-Jährigen aus dem Landkreis Harburg in den Abendstunden des 08.08.24 im Baustellenbereich der Lüneburger Innenstadt in der Rote Straße und verunfallt dort. Der Senior war gegen 19:15 Uhr über den Gehweg in die Baustelle gefahren und verunfallte dort. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann an der Unfallstelle "regungslos" am Steuer des verschlossenen Pkw an, so dass sie eine hintere Seitenscheibe einschlagen mussten, um den Senior medizinisch zu versorgen. Aufgrund des geistigen Zustands wurde der Mann in die Psychiatrische Klinik verbracht. Er war soweit körperlich unverletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der Führerschein des 69-Jährigen sichergestellt.

Lüneburg - Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet

Vermutlich mit einem Schweißgerät öffneten Unbekannte in der Nacht zum 08.08.24 einen in der Keplerstraße installierten Zigarettenautomaten und nahmen die darin befindlichen Zigarettenpackungen mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - angeschlossenes Pedelec am Bahnhof geklaut

Ein auf dem Bahnhofsvorplatz angeschlossenes Pedelec der Marke Haibike stahlen Unbekannte im Verlauf des Vormittags des 08.08.24 zwischen 08:30 und 12:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Gelegenheit suchend" - Mann ertappt - Platzverweis erteilt

Einen sich verdächtig verhaltenden 51-Jährigen beobachteten Passanten in den Mittagsstunden des 08.08.24 in der Lüneburger Fußgängerzone. Dabei suchte der Lüneburger gegen 11:00 Uhr nach möglichen Gelegenheit etwas zu stehlen und durchsuchte in der Große Bäckerstraße die Satteltasche eines abgestellten Fahrrads nach Wertgegenständen. Passanten alarmierten die Polizei, die den Mann kontrollieren konnten, ein Strafverfahren einleiteten und ihn einen Platzverweis für die Innenstadt aussprachen.

Amt Neuhaus, OT. Darchau/ Neu Wendischthun - in Biogasanlagen eingedrungen - zwei Täter

Auf das Gelände einer Biogasanlage in der Hauptstraße in Darchau drangen zwei Unbekannte in der Nacht zum 09.08.24 ein. Zwischen 00:00 und 01:00 Uhr brachen die Täter vermutlich mit einer Brechstange die Tür zu einem Elektroraum auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Auch in Neu Wendischthun waren Unbekannte in der Nacht auf das Gelände einer Biogasanlage eingebrochen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw und Pedelec kollidieren - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Pedelec kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 08.08.24 im Schulweg. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat war gegen 14:20 Uhr beim Abbiegen mit einem von links kommenden 42 Jahre alten Pedelec-Fahrer kollidiert. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von gut 2.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - technische Veränderungen an Pkw und unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 08.08.24 in der Fritz-Röver-Straße. Dabei stellten die Beamten gegen 21:40 Uhr widerrechtliche technische Veränderungen fest. Parallel stand der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - Maishäcksler touchiert Außenspiegel von geparktem Pkw - ... und fährt weiter - Polizei ermittelt und sucht Verursacher/Zeugen

Der Fahrer eines Maishäckslers musste in den Nachmittagsstunden des 05.08.24 in der Soltauer Straße - Bundesstraße 71 - gegen 17:00 Uhr einem entgegenkommenden LKW ausweichen und touchierte dabei den Außenspiegel eines rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Touran. Der Fahrer des Häckslers fuhr weiter. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, alarmierte die Polizei, konnte jedoch weitere weiteren Details mehr nennen. Der Häckslerfahrer fuhr weiter. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro.

Die Polizei bittet nun den Fahrer des Maishäckslers, der möglicherweise die Kollision nicht bemerkte bzw. mögliche weitere Zeugen, Insassen von dahinterfahrenden Fahrzeugen, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-431, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Pkw und Radfahrer kollidieren - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es in den späten Nachmittagsstunden des 08.08.24 in der Bahnhofstraße. Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat hatte gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich zur St.-Vit-Straße einen 52 Jahre alten Radfahrer auf dem Radweg erfasst. Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro.

Bad Bevensen/Wrestedt/Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 08.08.24 in der Röbbeler Straße in Bad Bevensen. Dabei waren insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs.

Parallel kontrollierte die Polizei auch vor der Grundschule in der Bahnhofstraße in Wrestedt. Dort waren insgesamt sechs Fahrzeugführer im dortigen 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

In den frühen Nachmittagsstunden kontrollierten Beamten auch auf der Landesstraße 270 im Bereich Overstedt. Dort waren acht Fahrer zu schnell. Der Tagesschnellste wurde hier mit 103 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

