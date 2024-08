Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mülltonne brennt - Feuer greift auf Dachüberstand und Obergeschoss über - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Einbruch in Schwimmbad/ Kassenhäuschen - hoher Sachschaden ++ ... die Polizei kontrolliert

Presse - 08.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Mehrparteienhaus eingeschlichen - Pedelec und Gepäcktasche mitgenommen - Täter im Rahmen der Fahndung durch Kontaktbeamte und Streifendienst gestellt - "doch noch auf Reisen"

Einen Einschleich- bzw. Fahrraddieb konnten Beamten des Streifendienstes in Zusammenarbeit mit zwei Kontaktbeamten in den Morgenstunden des 08.08.24 am Kreideberg stellen. Ein 30-Jähriger hatte sich zwischen 08:00 und 09:00 Uhr vermutlich durch Klingeln in den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Thorner Straße geschlichen. Aus dem Fahrradkeller wurde konnte der Lüneburger unbemerkt ein 6.000 Euro teures Pedelec inkl. Satteltaschen mitnehmen. Die Eigentümerin hatte das Pedelec bereits am Morgen mit gepackten Satteltaschen in den Keller gestellt, da sie eine große Fahrradreise vorhatte. Die Frau bemerkte geraume Zeit später das Fehlen des Pedelecs und alarmierte die Polizei ...

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme im Keller und nachdem die Frau den Beamten ein Bild von dem Fahrrad zeigte, konnten die Beamten sich an eine Person erinnern, die sie vor kurzem im Rahmen der Streife wahrgenommen hatten. Im Rahmen einer Fahndung im Lüneburger Stadtgebiet konnten Kontaktbereichsbeamte den 30-Jährigen mit dem Pedelec im Bereich des Kleingartenvereins am Kreideberg antreffen und festhalten.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und nach zweifelsfreier Zuordnung direkt an die Frau wieder ausgehändigt. Diese freute sich riesig und konnte gepackten Satteltaschen ihre Reise doch noch mit kleiner Verspätung antreten.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Lüneburger wurden eingeleitet.

Amelinghausen - Einbruch in Schwimmbad/Kassenhäuschen - hoher Sachschaden

Auf das Gelände des Waldbads Zum Lopautal drangen Unbekannte in der Nacht zum 08.08.24 ein. Die Täter hatten die Türen zum Kassenhäuschen, zum Schwimmmeisterhäuschen sowie zu einem Imbiss aufgebrochen und konnten vermutlich einen kleinen Bargeldbetrag erbeuteten. Es entstand erheblicher Sachschaden, der aktuell mit gut 3.000 Euro beziffert wird. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Melbeck - in den Gegenverkehr gefahren - Pkw kollidiert mit Lkw - 45.000 Euro Schaden - Verkehrsbehinderungen

Mit einem entgegenkommenden Lkw Scania kollidierte ein 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Nachmittagsstunden des 07.08.24 auf der Bundesstraße 4 - Uelzener Straße. Der VW-Fahrer war gegen 15:00 Uhr möglicherweise aufgrund Mündigkeit nach links in den Gegenverkehr gefahren und kollidierte dort mit dem Lkw Scania. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, so dass ein Schaden von mehr als 45.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bundesstraße 4 war in Richtung Lüneburg aufgrund der Bergungsmaßnahmen für gut vier Stunden voll gesperrt.

Bardowick - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 08.08.24 im Schwarzer Weg in Bardowick im Bereich des dortigen Kindergartens. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer in dortigen 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Höhbeck, OT. Vietze - Mülltonne brennt - Feuer greift auf Dachüberstand und Obergeschoss über - Feuerwehr im Löscheinsatz - hoher Sachschaden

Zum Brand eines Wohngebäudes - Einfamilienhaus - im Weidenweg in der Vietze kam es in den Mittagsstunden des 07.08.24. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 12:30 Uhr eine Mülltonne an einer Hauswand des Wohngebäudes in Brand geraten. Das Feuer schlug auf den Dachüberstand sowie den Dachstuhl über. Die Feuerwehren aus Gartow, Gorleben, Meetschow, Nienwalde und Lanze waren im Löscheinsatz und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 120.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Küsten - Trekkingrad gestohlen

Ein mit einem Faltschloss gesichertes Trekkingrad der Marke Cube stahlen Unbekannte in der Nacht zum 07.08.24 in der Straße "An der Kirche". Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow, OT. Bösel - Diesel aus Beregnungsaggregat abgezapft

Gut 600 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte in den Abendstunden des 07.08.24 zwischen 19:45 und 22:00 Uhr aus einem auf einem Feld bei Bösel abgestellten Beregnungsaggregat ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow/Uelzen - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - Polizei warnt

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" oder sonstiger Amtspersonen kommt es aktuell in der Region Lüchow und Küsten sowie im östlichen Landkreis Uelzen. Im Verlauf des Vormittags und Mittags meldeten sich mehr als 30 Personen aus der Region bei der Polizei und teilte entsprechende Anrufe mit. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Eine ebenfalls verbreitete Betrugsmasche verläuft über SMS. Häufig geben sich die Betrüger als Verwandte aus, die einen gewissen Geldbetrag benötigen. Auch hier ist äußerste Vorsicht geraten. Solange keine Verifizierung der Verwandten stattgefunden hat, sollte man misstrauisch bleiben.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Uelzen

Uelzen - Teile von Baugerüst demontiert - weißer Transporter beobachtet

Mehrere Teile eines Baugerüstes demontierten Unbekannte vermutlich in den frühen Abendstunden des 06.08.24 auf einer Baustelle in der Hutmacherstraße. In diesem Zusammenhang wurde gegen 19:00 Uhr ein weißer Transporter Sprinter mit Hamburger-Kfz-Kennzeichen wahrgenommen. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pedelec aus Garage gestohlen

Ein Pedelec der Marke Raleigh stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.08.24 aus einer Garage in der Mühlenstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 08.08.24 in der Ripdorfer Straße. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer im 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs.

