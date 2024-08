POL-LG: ++ in Mehrparteienhaus eingeschlichen - Pedelec und Gepäcktasche mitgenommen - Täter im Rahmen der Fahndung durch Kontaktbeamte und Streifendienst gestellt - "doch noch auf Reisen" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg - in Mehrparteienhaus eingeschlichen - Pedelec und Gepäcktasche mitgenommen - Täter im Rahmen der Fahndung durch Kontaktbeamte und Streifendienst gestellt - "doch noch auf Reisen"

Einen Einschleich- bzw. Fahrraddieb konnten Beamten des Streifendienstes in Zusammenarbeit mit zwei Kontaktbeamten in den Morgenstunden des 08.08.24 am Kreideberg stellen. Ein 30-Jähriger hatte sich zwischen 08:00 und 09:00 Uhr vermutlich durch Klingeln in den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Thorner Straße geschlichen. Aus dem Fahrradkeller wurde konnte der Lüneburger unbemerkt ein 6.000 Euro teures Pedelec inkl. Satteltaschen mitnehmen. Die Eigentümerin hatte das Pedelec bereits am Morgen mit gepackten Satteltaschen in den Keller gestellt, da sie eine große Fahrradreise vorhatte. Die Frau bemerkte geraume Zeit später das Fehlen des Pedelecs und alarmierte die Polizei ...

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme im Keller und nachdem die Frau den Beamten ein Bild von dem Fahrrad zeigte, konnten die Beamten sich an eine Person erinnern, die sie vor kurzem im Rahmen der Streife wahrgenommen hatten. Im Rahmen einer Fahndung im Lüneburger Stadtgebiet konnten Kontaktbereichsbeamte den 30-Jährigen mit dem Pedelec im Bereich des Kleingartenvereins am Kreideberg antreffen und festhalten.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und nach zweifelsfreier Zuordnung direkt an die Frau wieder ausgehändigt. Diese freute sich riesig und konnte gepackten Satteltaschen ihre Reise doch noch mit kleiner Verspätung antreten.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Lüneburger wurden eingeleitet.

