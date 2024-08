POL-LG: ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 17 Verstöße, zwei Fahrverbote ++ Strohballen in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Tasche, Rucksack und Geldbörse rausgenommen ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Presse - 07.08.2024 ++

Presse - 07.08.2024 ++

Lüneburg

Melbeck/Deutsch Evern - Tasche, Rucksack und Geldbörse rausgenommen - sich aus unverschlossenen Pkw/Lkw bedient

Aus vier unverschlossenen Pkw/Lkw auf zwei Grundstücken Hohe Luft, Birkenweg und in der Uelzener Straße in Melbeck sowie An der Ilmenau in Deutsch Evern bediente sich ein Unbekannter in der Nacht zum 06.08.24. Dabei nutzte der Täter die Gelegenheit und konnte eine Geldbörse mit Inhalt, eine Tasche mit Papieren sowie Bargeld und einen Rucksack mit Laptop erbeuten. Die Fahrzeuge waren unverschlossen bzw. wurde nicht durch den Mann gewaltsam geöffnet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem verdächtigen Radfahrer, der im Umfeld beobachtet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - beleidigt und mit Glasflasche herumgefuchtelt - Handy beschädigt - Mann eingewiesen

Die Einweisung eines 46 Jahre alten Lüneburgers veranlasste die Polizei in den Abendstunden des 06.08.24. Der Mann hatte gegen 19:15 Uhr ohne erkennbaren Grund im Liebesgrund eine 66-Jährigen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, die auf einer Parkbank saß, beleidigt und dann wild mit einer Glasflasche herumgefuchtelt. Die Frau sprang von der Parkbank auf, so dass die Flasche lediglich ihr Mobiltelefon traf und dieses beschädigt. Der 46-Jähruge entfernte sich, konnte jedoch durch die alarmierte Polizei angetroffen werden. Parallel erwarten ihn Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - beim Klauen erwischt

Einen 46 Jahre alten "Wäsche-Dieb" ertappte ein Ladendetektiv in den Morgenstunden des 06.08.24 bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße. Der Lüneburger versuchte gegen 10:45 Uhr Unterwäsche im Wert von mehr als 200 Euro in einem Rucksack aus dem Geschäft zu schmuggeln, wurde jedoch dabei ertappt.

Adendorf/Rullstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 17 Verstöße, zwei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 06.08.24 Im Moor in Adendorf sowie Am Kronsberg in Rullstorf. Dabei waren in den jeweils 70 km/h-Bereichen insgesamt zehn und sieben (17) Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Außenbordmotor von Boot gestohlen

Einen Außenbordmotor der Marke Mercury Marin Outboards - 85KW eines Bootes stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.08.24 am Jeetzelufer im Bereich Hitzacker. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Rätzlingen - Strohballen in Brand gesetzt - Feuerwehr im Löscheinsatz - Polizei ermittelt

Eine Miete mit gut 100 gestapelten Strohballen setzte ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 06.08.24 auf einem Feld südlich der Ortschaft Rätzlingen in Brand. Mehr als 90 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren im Einsatz und konnten die Miete nur noch kontrolliert unter Löscharbeiten abbrennen lassen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt mit Nachdruck auch im Hinblick auf die Brände in Rätzlingen im Monat Juni. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bzw. Personen- oder Fahrzeugbewegungen, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Fahrräder am Bahnhof gestohlen - drei Jugendliche mit den Rädern angetroffen - Eigentümer gesucht!

Nach einem Hinweis konnten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes Uelzen in der Nacht zum 07.08.24 drei Jugendliche mit gerade am Bahnhof in Bad Bevensen geklauten Fahrrädern antreffen und die Fahrräder sicherstellen. Die Junges im Alter von 14, 14 und 15 Jahren hatten die Fahrräder der Marken Bergsteiger Kodiak, McKenzie und Pegasus vermutlich am Bahnhofsvorplatz mitgenommen und waren damit losgeradelt. Die Polizei konnte die drei gegen 03:15 Uhr mit den Fahrrädern antreffen und die Räder sicherstellen. Die Polizei bittet nun die Eigentümer, sich mit der Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - "Drogenübergabe" - Zivilstreife kontrolliert - Kokain, Amphetamiin und Bargeld sichergestellt

Eine 41-Jährigen kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 06.08.24 im Bereich des Bahnhofvorplatzes in der St.-Viti-Straße. Dabei konnten die Beamten auch eine Drogenübergabe beobachten und den 41-Jährigen gegen 17:30 Uhr kontrollieren. Dabei stellten die Beamten mehrere Konsumeinheiten Kokain und Amphetamin sowie mehr als 200 Euro Bargeld sowie ein Messer sicher. Entsprechende Strafverfahren wegen unerlaubten Handel u.a. mit Kokain wurden eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Radfahrerin stürzt über Motorhaube

Armverletzungen erlitt eine 65 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 06.08.24 bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr des Kuhteichwegs. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Fiesta hatte der von rechts kommenden Radfahrerin gegen 16:40 Uhr die Vorfahrt genommen, so dass die Frau über die Motorhaube stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.100 Euro.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 07.08.24 im Bereich der Grundschule in Hauptstraße. Dabei waren in Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs in der 30 km/h-Zone insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen ...

