POL-LG: ++ ungebremst in die Kreuzung - Kollision - 63.000 Euro Schaden ++ Einbruch in Gartenlaube scheitert - Täter gefilmt - Ermittlungen gegen Lüneburger ++ E-Mountain-Bikes von Fahrradträger gestohlen ++

Presse - 05.08.2024

Lüneburg

Lüneburg - E-Mountain-Bikes von Fahrradträger gestohlen

Zwei hochwertige E-Mountain-Bikes jeweils der Marke Haibike Fullnine stahlen Unbekannte in der Nacht zum 04.08.24 vom Heckträger eines im Parkhaus eines Hotels in der Soltauer Straße abgestellten Pkw BMW. Die Fahrräder waren mit mehreren Sicherheitsvorrichtungen sowie Faltschlössern am Träger gesichert. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch die Möglichkeit der Codierung von Pedelecs und Fahrrädern hin. Die nächsten Termine finden am 09.08.2024 (13-17 Uhr) sowie 10.08.2024 (09-13 Uhr) auf dem Hof der Polizei Lüneburg statt. Anmeldungen hierfür können am kommenden Dienstag in den Zeiträumen von 08:30 - 10:30 Uhr sowie 18:00 - 22:00 Uhr unter der Rufnummer 04131/8306-2990 erfolgen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube scheitert - Täter gefilmt - Ermittlungen gegen Lüneburger

Gegen einen 51 Jahre alten Lüneburger ermittelt die Polizei nach einem versuchten Einbruch in eine Gartenlaube in den Morgenstunden des 04.08.24 in der Stöteroggestraße. Der Lüneburger hatte gegen 10:00 Uhr versucht ein Fenster zur Laube aufzudrücken, wobei der Mann gefilmt wurde. Er scheiterte dabei. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Vandalismus - Bronzefiguren von Brunnen umgeworfen

Zwei Bronzefiguren des "Partner-von-morgen-Brunnen" auf dem Platz Am Werder warfen Vandalen in der Nacht zum 04.08.24 um. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Nahrendorf - ungebremst in die Kreuzung - Kollision - 63.000 Euro Schaden

Fast ungebremst fuhr eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Porsche Cayenne in den Mittagsstunden des 04.08.24 auf der Kreisstraße 13 - Eichdorfer Straße in den Kreuzungsbereich Nahrendorfer Straße. Dabei missachtete die Frau aus dem Landkreis Pinneberg gegen 14:00 Uhr das dortige Stopp-Schild und kollidierte mit einem Pkw Opel Zafira eines 45-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 63.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Unberechtigt Zugang verschafft - Spielekonsole und Zubehör entwendet

Unbekannte öffneten im Zeitraum vom 03.08.2024 bis zum 04.08.2024 unberechtigter Weise die Nebentür einer Wohnung "Am Langenberg". Daraufhin betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Spielekonsole und entsprechendes Zubehör. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis - Unter Einfluss von Cannabis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 04.08.2024 gegen 16:30 Uhr in der Ortschaft Lensian überprüfte die Polizei einen 20-jährigen Kraftradfahrer. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von "THC" stand. Zusätzlich war ein falsches Kennzeichen an dem Fahrzeug befestigt und es besaß keinen Versicherungsschutz. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bergen - Nach Konsum mehrerer Joints - Polizei kontrollierte beeinflussten PKW-Fahrer

Einen 43-jährigen PKW-Fahrer kontrollierte die Polizei am 05.08.2024 gegen 07:00 Uhr in der Ortschaft Spithal. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv auf "THC". Der vorherige Konsum mehrerer Joints wurde eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Suderburg - verbale Auseinandersetzung eskaliert - Pfeffersprayeinsatz

Am 04.08.2024 gegen 03:00 Uhr kam es "Am Bahnhof" zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei sprühte ein 22-Jähriger einem 39-Jährigen mit Pfefferspray in das Gesicht. Die Polizei konnte den Täter antreffen und das Pfefferspray sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Durch den Angriff wurde der 39-Jährige wurde leichtverletzt.

Bad Bodenteich - Lederetui entwendet - Täter gesucht

Ein Mann sprach am 04.08.2024 gegen 18:30 Uhr einen Senior "Im Kleifeld" an und half ihm beim Aussteigen aus einem PKW. Anschließend entfernte sich der derzeit unbekannte Mann. Dabei stellte der Senior fest, dass ihm sein Lederetui samt mehrerer Dokumente entwendet worden ist. Dieses wurde wenig später in einer Tankstelle aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

