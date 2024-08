POL-LG: ++ schwerverletzt - in Gegenverkehr geraten - Kollision mit LKW ++ Kollision auf Gehweg - Armfraktur - Radlerin entfernt sich - Polizei ermittelt ++ Pflasterstein in Scheiben geworfen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 06.08.2024

Lüneburg

Lüneburg - eingeschlichen und Einbruchsversuch scheitert - Ermittlungen gegen 46-Jährigen

Am 05.08.2024 gegen 06:00 Uhr versuchte ein vorerst unbekannter Mann mittels Hebelwerkzeug das Außenfenster eines Restaurants in der Heiligengeiststraße aufzuhebeln. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Anschließend entfernte sich der Mann. Im Verlaufe des Tages wurde die Polizei auf einen Mann aufmerksam, der auf die Täterbeschreibung passte. Dieser ist bereits mehrfach aufgrund von u.a. Einbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten.

Parallel ist der 46-Jährige auch verdächtig, sich in den frühen Morgenstunden des 05.08.24 in mehrere Räume des Klinikums in der Bögelstraße geschlichen zu haben. Dabei wurden zwei Mobiltelefon gestohlen sowie vier Mitarbeiterspinde teilweise gewaltsam geöffnet Die Ermittlungen gegen den 46-Jährigen dauern an.

Lüneburg - mehrere Parfums entwendet - Mitarbeiter aufmerksam

Ein 40-Jähriger wurde am 05.08.2024 gegen 12:30 Uhr von einem Mitarbeiter dabei beobachtet wie er aus einer Drogerie mehrere Parfums entwendete. Dabei wurde der Lüneburger zusätzlich von einem Kunden festgehalten. Der Wert der Parfums liegt bei mehreren hundert Euro. Der Täter hatte es wenige Tage zuvor in der gleichen Drogerie schon einmal versucht.

Lüdersburg - eingeschlichen - über Gartentür in Einfamilienhaus eingedrungen - Schmuck entwendet

Unbekannte betraten am 05.08.2024 gegen 18:30 Uhr durch eine offenstehende Gartentür eines Einfamilienhauses in der Bockelkathener Straße die Räumlichkeiten des Objektes. Dort wurden mehrere Schmuckschatullen geöffnet und der Inhalt teilweise entwendet. Der Wert des entwendeten Schmucks wird auf einige tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter von Fahrradständer entwendet

Ein an einem Fahrradständer mittels Schloss befestigter E-Scooter wurde am 05.08.2024 zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr "Am Weißen Turm" durch Unbekannte entwendet. Der Wert des E-Scooters liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - an Eingangstür einer Kneipe gehebelt - Kneipeninhaber vor Ort

Ein männlicher Täter versuchte am 06.08.2024 gegen 02:15 Uhr die Eingangstür einer geschlossenen Kneipe in der Thorner Straße aufzuhebeln. Der Inhaber befand sich zu dem Zeitpunkt in der Kneipe und sprach den Mann an. Daraufhin flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in die Kneipe hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision auf Gehweg - Armfraktur - Radlerin entfernt sich - Polizei ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine unbekannte Radfahrerin und sucht mögliche Zeugen. In den frühen Nachmittagsstunden des 05.08.24 war aus auf dem Gehweg in der Rote Straße (Haagestraße in die Rote Straße in Richtung Am Sande) zu einer Kollision einer Radfahrerin mit einer 54 Jahre alten Fußgängerin gekommen. Die unbekannte Radfahrerin hatte gegen 14:30 Uhr die Fußgängerin auf dem Gehweg touchiert, so dass diese stürzte und eine Armfraktur erlitt. Die Radlerin half der Frau noch hoch und verschwand dann. Die Polizei bittet die Radfahrerin mit Fahrradhelm und kurzer brauner Jacke sich bei der Polizei zu melden. Parallel suchen die Beamten Zeugen für den Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - mehrere Personen nehmen Nahrungsmittel mit

Am Morgen und Mittag des 05.08.2024 entwendeten mehrere Personen im Alter von 14, 15, 17 und 19 Jahren Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße. Dabei entnahmen sie jeweils die Nahrungsmittel aus der Auslage und zahlten an der Selbstbedienungskasse nur einen geringen Teil der Ware. Anschließend versuchten sie den Supermarkt zu verlassen. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachtet werden. Der Wert des Diebesgutes lag jeweils bei wenigen Euros. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein.

Trebel, OT. Pannecke - "Spiegelklatscher" - weitergefahren

Zur Kollision der Außenspiegel zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 02.08.24 auf der Kreisstraße 2 zwischen Künsche und Pennecke. Der Fahrer eines möglicherweise Pkw BMW hatte im Begegnungsverkehr den Spiegel eines entgegenkommenden Pkw Skoda touchiert und war gegen 19:50 Uhr weitergefahren. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. 122-277, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Kosmetikartikel und Alkoholika in Pkw eines 44-Jährigen sichergestellt

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 44-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann mit seinem Pkw Audi A4 mit polnischem Kfz-Kennzeichen am 05.08.2024 gegen 12:45 Uhr in der Lüneburger Straße. Während der Kontrolle konnten diverse Flaschen Alkoholika (17 Flaschen Whiskey) sowie Kosmetikartikel im Gesamtwert von etwas unter 500 Euro aufgefunden werden. Der Mann, der aufgrund diverser Eigentumsdelikte polizeilich bekannt ist, konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Ware um Diebesgut handelt. Die Artikel wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Herkunft der Ware. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - schwerverletzt - in Gegenverkehr geraten - Kollision mit LKW

Am 05.08.2024 gegen 14:15 Uhr kam ein 53-jähriger Fiat 500 Fahrer auf der Demminer Allee möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden LKW MAN eines 59-Jährigen. Der 53-Jährige wurde durch die Kollision schwerverletzt und ins Klinikum nach Uelzen verbracht. Am Pkw Fiat entstand Totalschaden. Auch der LKW wurde beschädigt (zwei Reifen zerstört), sodass ein Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro entstand.

Uelzen - Pflasterstein in Scheiben geworfen

Jeweils einen Pflasterstein warf ein Unbekannter in der Nacht zum 06.08.24 gegen 03:20 Uhr gegen die Scheibe eines Wohn- bzw. Schlafzimmerfensters einer Erdgeschosswohnung in der Soltauer Straße. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung - ... weitere Kontrollen angekündigt

Am Morgen des 05.08.2024 wurde in der Ripdorfer Straße bei erlaubten 30 km/h eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 30 Verstöße f festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 49 km/h gemessen. Parallel kontrollierte die Polizei auch im Spottweg. Dabei waren insgesamt sechs Fahrer bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 95 km/h gemessen. Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

