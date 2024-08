Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09.08.-11.08.24 ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 09./11.08.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Roller bei der Probefahrt gestohlen

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag mit der 39-jährigen Geschädigten einen Besichtigungstermin für ihren zum Verkauf stehenden Roller vereinbart. Bei der Probefahrt im Stadtgebiet hat sich dann der Unbekannte mit dem Roller entfernt.

Lüneburg - Mann mit Messer in der stark frequentierten Innenstadt unterwegs

Eine 43-jährige männliche Person führte Samstagnachmittag in der Innenstadt ein Küchenmesser für andere sichtbar mit sich. Nachdem die Person die Beamten bedrohte und einen Platzverweis nicht nachkam, wurde dieser den polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Lüneburg - zwei Pkw kontrolliert, Fahrer jeweils alkoholisiert

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, war ein 43-Jähriger mit seinen Pkw im Stadtteil Kaltenmoor unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle wurde beim Fahrer eine Beeinflussung durch Alkohol in Höhe von 2,18 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mann mit seinen Pkw fahrend in der Heiligengeiststraße angetroffen und kontrolliert. Der Fahrer hatte mit 1,63 Promille deutlich zu viel Alkohol konsumiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüchow - Dannenberg

Lüchow - Brand

Am 10.08.2024 kam es gegen 22:00 Uhr in Lüchow aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand von mehreren Müllsäcken samt Inhalt vor einem Altkleidercontainer. Unmittelbar am Tatort konnte eine tatverdächtige Frau festgestellt werden, welche sich mit dem PKW vom Brandort entfernte. Im Nahbereich konnte die Tatverdächtige angetroffen werden.

Bereich Lüchow - Fahrt unter Einfluss

Am 09.08.2024 führte ein 42-Jähriger Mann seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich Lüchow, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv auf THC. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Körperverletzungen Seeparkfest

Im Rahmen des Seeparkfestes ist es sowohl in der Nacht zu Samstag, als auch in der Nacht zu Sonntag zu Körperverletzungen im Rahmen der Feierlichkeiten gekommen.

Am Samstagmorgen geraten gegen 00:20 Uhr ein 52 Jahre und ein 24 Jahre alter Mann aneinander. Im Verlauf des Streits habe der ältere Mann seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei soll der junge Mann drei Zähne verloren haben.

Gegen 01:30 Uhr kommt es dann zu einer erneuten Auseinandersetzung. Hier wird ein 27 Jahre alter Mann durch einen Unbekannten in den Bauch geschlagen.

In der Nacht zu Sonntag ist es ebenfalls zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 38 Jahre alten Frau gekommen. Diese sei von einem ihr unbekannten älteren Mann geschlagen worden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Uelzen - Sachbeschädigung durch Feuer vor Polizeigebäude

Durch eine unbekannte Person ist am Samstag gegen 01.50 Uhr versucht worden, einen DSL/ Glasfaserverteilerkasten der Telekom in Brand zu stecken. Der Kasten befindet sich im Einfahrtsbereich zum Dienststellengebäude des PK Uelzen. Der Brand konnte durch Polizeibeamte selbstständig gelöscht werden. Am Kasten ist leichter Sachschaden entstanden. Der unbekannte Täter hat zunächst versucht eine Schnur zu entzünden und hat diese vom Schützenplatz aus angezündet. Im weiteren Verlauf ist Mittels Brandbeschleuniger versucht worden, den Kasten schneller in Brand zu setzen. Anwohner werden gebeten sich bei der Polizei in Uelzen zu melden, sollte zur Tatzeit oder davor etwas aufgefallen sein.

Bad Bevensen - 80 Jahre alter Mann fährt in Haus

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Freitag gegen 14:00 Uhr in Bad Bevensen im Rosengarten gekommen. Ein 80 Jahre alter Mann aus Hamburg rangierte auf einem Parkplatz um seinen PKW einzuparken. Hierbei verwechselte er augenscheinlich Gas und Bremse seines PKW mit Automatikschaltung und der Wagen beschleunigte plötzlich. Der Mann fuhr nun über den gegenüberliegen Parkplatz und landete am Ende in der Wand eines Wohnhauses. Es blieb aber zum Glück lediglich bei Sachschaden am PKW und am Haus.

Bad Bevensen - versuchter Diebstahl eines E-Scooters

Am Bahnhof in Bad Bevensen ist am es Samstag gegen 07:15 Uhr zu einem versuchten E-Scooterdiebstahl gekommen. Eine Zeugin hat zwei junge Männer beobachtet, wie sie versucht haben mit einem Bolzenschneider einen Scooter zu entwenden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernen sich die Beiden vom Tatort, können aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung in einem Einkaufsmarkt angetroffen werden. Die 23 und 24 Jahre alten Männer räumen nach einigem Zögern die Tat ein. Ein Bolzenschneider und anderes Werkzeug kann bei ihnen sichergestellt werden.

Bad Bevensen - Trunkenheitsfahrt mit über 3 Promille

Am Samstag gegen 15:00 Uhr wird der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Bad Bevensen mitgeteilt. Die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes gibt den Hinweis auf einen Kunden, welcher augenscheinlich betrunken ist. Als dieser mit seinem PKW den Parkplatz verlassen will, wird er an der Weiterfahrt gehindert. Er steigt aus und geht nach Hause. Hier kann er durch die Polizei angetroffen werden. Ein Alcotest ergibt einen Wert von 3,14 Promille. Dem 52 Jahre alten Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell