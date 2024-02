Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der Woche (26.01. bis 01.02.) wurden insgesamt 16 Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Nur sechs Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.

In Oberhausen-Schmachtendorf versuchte es ein Einbrecher am Samstagabend (27.01.): Er hebelte vermutlich mit geeigneten Werkzeugen das Küchenfenster im rückwärtigen Bereich einer Wohnung auf. Das Fenster wurde dabei aus der Fassung herausgebrochen und verursachte vermutlich laute Geräusche. Zum Glück! Daraufhin begab sich eine im Wohnzimmer befindliche Anwohnerin zur Wohnungstür und schaute im Treppenhaus nach. Währenddessen flüchtete der unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich des Objekts unerkannt in unbekannte Richtung.

Also Ohren und Augen auf, nicht zögern: Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell