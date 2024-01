Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Oberhausen 19 Wohnungseinbrüche angezeigt. In fünf Fällen blieb es beim Versuch.

In einem Fall kletterten die Kriminellen über einen fast zwei Meter hohen Gartenzaun und anschließend bis zur ersten Etage (fast vier Meter hoch). In zwei weiteren Fällen hebelten sie die Hauseingangstür aus oder gelangten auf anderen Wegen in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses.

Deshalb appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, Fenster und Türen zusätzlich zu sichern. In der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und KOD, auf der Marktstraße 47-49, bieten Polizeiexperten kostenfreie Beratung, wie das eigene Zuhause noch sicherer gemacht werden kann.

Wenn Ihnen in der Nachbarschaft oder in Ihrem Zuhause etwas verdächtig vorkommt, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell