Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Personenfahndung nach Raub

Oberhausen (ots)

Ein 27-Jähriger befand sich am Montag (22.01.), gegen 18 Uhr, auf dem Weg nach Hause. Dabei ging er über ein kleines Waldstück in Alsfeld, in der Nähe zur Dragonerstraße / Körperstraße. Plötzlich bemerkte er eine Person, die auf einer Parkbank saß, aufstand und ihn nach Feuer fragte. Als der junge Mann dies verneinte, forderte der Tatverdächtige ihn jedoch unvermittelt auf, ihm sein Geld auszuhändigen und zog daraufhin aus dem Hosenbund am Bauch eine Schusswaffe hervor. Nachdem er das Portemonaie erhalten hatte, flüchtete der Mann mit dem darin befindlichen Bargeld in Richtung Köperstraße und weiter in Richtung Kolberger Straße.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich

- Ca. 180 cm groß

- Akzentfreies Deutsch

- Schwarze Wollmütze

- Dunkle Daunenjacke

- Dunkle Jeans

- Schwarze Sneaker

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen nun nach Zeugen. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Hinweise zur Identität des Mannes machen? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell