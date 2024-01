Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche (12.01. bis 18.01.) wurden insgesamt vier Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Nur eine Tat scheiterte an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten.

Ein Auszug: Der oder die bisher unbekannten Täter bestiegen in Oberhausen-Königshardt den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Nach dem Aufhebeln der Balkontür drang man in die Wohnung ein. Behältnisse in den beiden Schlafzimmern wurden geöffnet und durchsucht. Nach der Tat wurde die Örtlichkeit samt diverser Beute (u.a. Bargeld) wieder auf dem Einstiegsweg verlassen.

Nicht zögern! Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell