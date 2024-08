Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Größere Suchaktion der Polizei und Feuerwehr an der Ilmenau ++ Zu Boden gerissen und geschlagen - Polizei sucht Täter und zwei Zeuginnen ++ Radfahrer abgedrängt - Nach Sturz unerlaubt entfernt ++

Lüneburg

Lüneburg - Nach Hinweis: Größere Suchaktion der Polizei und Feuerwehr an der Ilmenau

Am 12.08.2024 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Person an der Ilmenau bei dem Treidelweg aufgehalten habe, welche durch ihr Verhalten aufgefallen sei. Es habe den Anschein gemacht, als wenn sie sich entkleiden wollte. Die Polizei konnte entsprechende Kleidung an dem genannten Ort auffinden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde mit der Feuerwehr Lüneburg die Ilmenau und die anliegende Uferregion nach der derzeit unbekannten Person abgesucht. Es konnte keine Person aufgefunden werden. Die Polizei sucht nach einem Pärchen, welches auf die Person aufmerksam geworden ist. Hinweise nimmt der zentrale Kriminaldienst der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-1857, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Parzelle eines Kleingartenvereines - Nahrungsmittel entwendet

Im Zeitraum vom 10.08.2024 bis zum 12.08.2024 schnitten Unbekannte die Plastikverglasung des Fensters einer Parzelle heraus. Die Parzelle befindet sich in einem Kleingartenverein in der Bleckeder Landstraße. Anschließen kletterten die Unbekannten durch das Fenster und entwendeten Nahrungsmittel im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus OT Tripkau - Zündkerzen bei Biogasanlage entwendet - Weitere Taten im selbigen Tatzeitraum

In der Nacht zum 09.08.2024 betraten Unbekannte das Grundstück einer Biogasanlage in der Ortschaft Tripkau und betraten das Pumpenhaus. Dort entwendeten sie mehrere Zündkerzen im Wert von mehreren tausend Euro. Im selbigen Tatzeitraum wurde in weitere Biogasanlagen im Gebiet Amt Neuhaus eingebrochen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus (siehe Pressemitteilung vom 09.08.2024). Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Versteckten Hausschlüssel genutzt

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum 12.08.2024 unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Falkenhorst". Dabei nutzten sie einen versteckten Hausschlüssel und durchsuchten im Objekt die Räumlichkeiten. Es wurde eine hochwertige Geige sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zu Boden gerissen und geschlagen - Polizei sucht Täter und zwei Zeuginnen

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes am 12.08.2024 gegen 15:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Lüchower Straße. Nach Angaben eines 18-Jährigen soll ein Mann dort zwei Frauen bedrängt haben. Als der 18-Jährige dazwischen ging, soll er von dem Mann zu Boden gerissen und geschlagen worden sein. Er wurde leichtverletzt. Die Polizei sucht nun nach den beiden Frauen sowie Hinweisen zu dem männlichen Täter. Dieser soll 25-30 Jahre alt sein und schwarze Haare besitzen. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose sowie eine schwarz-braune Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - E-Scooter entwendet

Ein nicht angeschlossener E-Scooter wurde am 12.08.2024 gegen 14:40 Uhr entwendet. Dieser wurde kurzzeitig vor der Tür einer Praxis in der Lüneburger Straße abgestellt. Der Wert des E-Scooters wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Kühlschrank mit Getränken entwendet

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 09.08.2024 bis zum 12.08.2024 wurde ein mit Getränken gefüllter Kühlschrank aus einem Zirkuszelt in der Berliner Straße entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Suderburg - Tiefstehende Sonne blendet - In geparkten PKW gefahren

Ein 45-Jähriger befuhr am 12.08.2024 gegen 08:15 Uhr mit seinem VW-Polo die Hauptstraße in Suderburg. Dabei wollte er an mehreren in der Straße geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Durch die tiefstehende Sonne wurde er so geblendet, dass er mit dem ersten geparkten Fahrzeug, einen Audi Q4, kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Uelzen - Radfahrer abgedrängt - Nach Sturz unerlaubt entfernt

Ein 22-jähriger Radfahrer wurde am 07.08.2024 gegen 16:30 Uhr während er die Straße "Hauenriede" befuhr von einem PKW-Mercedes abgedrängt. Anschließend verlor er die Kontrolle und stürzte in den Grünstreifen. Der Radfahrer wurde leichtverletzt und sein Fahrrad beschädigt. Der Mercedes mit Uelzener Kennzeichen hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

