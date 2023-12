Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Lkrs. Tuttlingen) - Schlägerei am Marktplatz - Zeugen gesucht (22.12.2023)

(Tuttlingen/Lkrs. Tuttlingen) (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Schlägerei, die sich am Freitag um 22.00 Uhr auf dem Marktplatz in Tuttlingen ereignet hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 25 Jahren von vier bis fünf dunkel gekleideten Unbekannten im Alter zwischen etwa 18 und 25 Jahren mit südländischem Aussehen geschlagen. Hierbei erlitten die drei jungen, unter Alkoholeinwirkung stehenden Männer, mehrere Rötungen und Schwellungen im Gesicht. Weiterhin ging eine Brille zu Bruch. Zur medizinischen Wundversorgung wollten sich die Geschädigten eigenständig in ein Krankenhaus begeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Tuttlingen in Verbindung zu setzen (AM).

