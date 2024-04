Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach räuberischer Erpressung und anderen Delikten - Täter kam in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal(Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu:

- Pressemeldung vom 26.01.2024, https://s.rlp.de/yxWFc

- Pressemeldung vom 26.02.2024, https://s.rlp.de/fF0zH

- Pressemeldung vom 31.03.2024, https://s.rlp.de/23hoF

Anfang des Jahres gelang es einem Täter mehrfach Geld von Hotels und Drogerien in Ludwigshafen und Frankenthal zu erbeuten. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein 58-Jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden.

Dieser wurde am 17.04.2024 aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beantragten Untersuchungshaftbefehles verhaftet und am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal den Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung und weiterer Delikte in Vollzug. Als Haftgründe wurden Flucht- und Wiederholungsgefahr angenommen. Der 58-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

