POL-MK: Einbrecher unterwegs

Iserlohn (ots) - Zwischen dem 12.7. und Montagmorgen haben Unbekannte die Tür zu einem Lagerraum an einer Baustelle an der Scherlingstraße aufgebrochen. Sie entwendeten einen Kompressor aus dem Inneren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ebenso wir um Hinweise zu Metalldieben gebeten: Sie waren Am Samstagnachmittag an den Containern eines Autohauses am Schapker Weg aktiv und entwendeten Metall mit einem Fahrzeug. (lubo) ...

