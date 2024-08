Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand und Sachbeschädigung

Menden (ots)

Streit führt zu Widerstand

Montagabend wurde die Polizei gegen 22:15 Uhr zur Lessingstraße gerufen, da es Streit in einer dortigen Wohnung gab. Wie sich vor Ort herausstellte, befand sich eine 54 Jahre alte Anwohnerin in einer psychischen Ausnahmesituation. Da sie sehr aufgebracht war, sollten ihr zur Eigensicherung der Polizisten Handschellen angelegt werden, die Dame begann, um sich zu schlagen und traf einen Polizisten mit der Hand im Gesicht. Auf Grund des Verhaltens und der Angaben der Personen vor Ort wurde im Anschluss die Prüfung einer Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung bejaht, Arzt und Ordnungsamt waren vor Ort und es wird der Dame geholfen.

Fenster kaputt

Unbekannte haben zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, drei Fensterscheiben an einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Tatort ist Am Vogelsang, die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell