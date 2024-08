POL-LG: ++ Kollision zwischen PKW und E-Scooter - Jugendlicher schwerverletzt ++ vier Rinder verschwinden von Weide - Polizei ermittelt ++ Opel-Astra entwendet - Tatverdächtiger in Hamburg mit dem Auto ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieben können mehrere Taten zugeordnet werden - Diebesgut in Rucksack

Ein 47-Jähriger betrat mit weiteren Personen am 14.08.2024 gegen 13:00 Uhr einen Discounter "Am Sande" und versuchte ein Sockenpaar zu entwenden. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin beobachtet und aufgehalten. Auch die anderen Personen im Alter von 41 bis 56 Jahren hatten versucht Kleidungsstücke entwendet. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte in einem mitgeführten Rucksack Ware aus einem weiteren Discounter aufgefunden werden. Dabei handelte es sich ebenfalls um Diebesgut. Der Gesamtwert der Ware liegt bei etwas über 50 Euro.

Adendorf - Kollision zwischen PKW und E-Scooter - Jugendlicher schwerverletzt

Am 14.08.2024 gegen 15:30 Uhr befuhr ein Jugendlicher auf einem E-Scooter den Bültenweg. Als er an einer Baustelle auf der Fahrbahn vorbei fuhr übersah ihn ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender 49-jähriger PKW-Honda Fahrer. Bei der Kollision wurde der Jugendliche schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden am E-Scooter und PKW.

Echem - Diebstahl auf Baustelle - Werkzeuge und Bargeld entwendet

Im Zeitraum vom 13.08.2024 bis zum 14.08.2024 wurde die Tür eines Wintergartens auf der Baustelle eines Wohnhauses "Am Osterberg" aufgehebelt. Anschließend wurden Werkzeuge und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Das Haus war aufgrund der Arbeiten zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Scharnebeck - vier Rinder verschwinden von Weide - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt aufgrund des Diebstahls von insgesamt vier Rindern von einem umzäunten landwirtschaftlichen Grundstück zwischen Scharnebeck und Echem. Zu den vier Rindern gehören ein Bulle, zwei Kühe und ein acht Monate altes Kalb. Diese sollen nach Information des Eigentümers im Zeitraum vom 12.08.2024 bis zum 14.08.2024 von der Wiese gestohlen worden sein. Der Eigentümer hat Strafanzeige erstattet. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Opel-Astra entwendet - Tatverdächtiger in Hamburg mit dem Auto kontrolliert

Im Verlaufe des 14.08.2024 wurde ein grauer Opel-Astra im Wert von einigen tausend Euro in der Ortschaft Penkefitz entwendet. Dieser stand unverschlossen mit dem Fahrzeugschlüssel im Innenraum vor einer Hofeinfahrt. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW in der Nacht zum 15.08.2024 in Hamburg gestoppt und kontrolliert. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Dannenberger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Kellerraum gewaltsam geöffnet - Pedelec entwendet

Unbekannte öffneten in der Nacht zum 14.08.2024 gewaltsam das Vorhängeschloss eines Kellerabteils innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Köhring-Straße. Anschließend entwendeten sie ein Pedelec im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung in Wohnheim - 37-Jähriger attackiert Mitbewohner

Am 14.08.2024 gegen 23:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern in einer Unterkunft "Im Böh". Dabei griff ein 37-Jähriger einem 38-Jährigen an den Hals und versuchte ihn zu schlagen. Hintergrund soll ruhestörender Lärm des 38-Jährigen gewesen sein. Der Mann wurde leichtverletzt.

Uelzen - Mit mehr als drei Promille am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 14.08.2024 stellte die Polizei bei einer 46-jährigen BMW-Fahrerin in der Karlstraße eine starke Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

