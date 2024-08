Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwerer Dachstuhlbrand in einem Wohngebäudekomplex in der Lüneburger Innenstadt ++ Gebäudeevakuierungen notwendig ++ Person leblos in Dachgeschosswohnung aufgefunden ++ zwei weitere ...

Lüneburg (ots)

++ schwerer Dachstuhlbrand in einem Wohngebäudekomplex in der Lüneburger Innenstadt ++ Gebäudeevakuierungen notwendig ++ Person leblos in Dachgeschosswohnung aufgefunden ++ zwei weitere Bewohner schwer verletzt ++ mehrere hundert tausend Euro Sachschaden ++ ... weitere Ermittlungen dauern an

Lüneburg

Zu einem schweren Wohngebäudebrand kam es in den frühen Morgenstunden des 18.08.24 in einem Wohngebäudekomplex im Randbereich der Lüneburger Innenstadt. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 04:45 Uhr ein Feuer im Dachstuhl/ einer Dachgeschosswohnung in der Reichenbachstraße ausgebrochen, so dass der betreffende Dachstuhl in Vollbrand geriet. Dabei griff das Feuer aufgrund der engen Bebauung auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes über.

Die Lüneburger Feuerwehr war nach Auslösen eines Vollalarms mit mehr als 250 Einsatzkräften am Brandort; unterstützt wurden die Brandbekämpfer dabei auch durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Bardowick und Vögelsen, die ebenfalls alarmiert wurden. Den Einsatzkräften gelang es den Brand einzudämmen und zu löschen. Auch ein weiteres Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude konnte zum größten Teil verhindert werden.

Parallel wurden mehrere Bewohner aus dem mehrgeschossigem Wohngebäude sowie den angrenzenden Wohnkomplexen evakuiert; eine Person dabei auch mit einem sog. "Sprungretter" der Feuerwehr aus der betreffenden Dachgeschosswohnung.

In der Dachgeschosswohnung des erstbetroffenen Dachkomplexes stellten die Einsatzkräfte eine leblose/tote Person fest. Darüber hinaus gelten aktuell noch zwei weitere Bewohner aus der brandbetroffenen Wohnung/des Gebäudes als schwerverletzt (u.a. Rauchgasintoxikationen).

Der Sachschaden kann aktuell nur grob geschätzt werden und wird aktuell mit mehrere hunderttausend Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und den Brandumständen dauern an. Auch eine abschließende Todesermittlung und Identifizierung der leblos in der Dachgeschosswohnung aufgefunden Person steht noch aus.

... weitere Infos folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell