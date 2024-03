Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung

Völklingen (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, kam es in der Beethovenstraße in Völklingen um 18:26 Uhr zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Stein gegen die Fensterscheibe eines Mehrparteienhauses geworfen wurde. Hierdurch entstand ein Loch in der äußeren Verglasung. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Völklingen, 06898/2020, zu wenden.

