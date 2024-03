POL-VK: Geschädigter Pkw gesucht

Großrosseln (ots) - Heute Morgen, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Ludweilerstraße in einer Arztpraxis zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ein 47-jähriger Mann sprach zunächst in der Arztpraxis vor und bat darum, wegen psychischer Probleme in der SHG-Klinik in Völklingen aufgenommen zu werden. Nachdem man den Rettungsdienst über den anstehenden Transport ...

