POL-DU: Obermarxloh: Folgemeldung: Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit Auto vom 5. Juli - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Heute (18. Juli) kam es an der Karl-Jarres-Straße im Dellviertel zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete. Ein 29-jähriger Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

