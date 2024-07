Polizei Duisburg

POL-DU: Innenhafen: Gewässerverunreinigung - Polizeihubschrauber im Einsatz

Duisburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Donnerstagnachmittag (18. Juli, 15:45 Uhr) der Wasserschutzpolizei durch den Innenhafen, zog der Besatzung der Geruch von Kraftstoff in die Nase. In Höhe der Steganlage (Marina Kilometer 3,2) stellten die Wasserschützer eine großflächige regenbogenfarbige schimmernde Substanz an der Wasseroberfläche fest. Die Ursache dafür ist bisher unklar.

Ein Polizeihubschrauber fertigte aus der Luft Übersichtsaufnahmen. Auch die Feuerwehr der Stadt Duisburg wurde alarmiert und legte eine sogenannte Ölsperre aus, um einer weiteren Ausbreitung entgegenzuwirken. Die Untere Wasserbehörde der Stadt wurde ebenfalls informiert.

Das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell