Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selbstbedienung wider Willen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Auch, wenn das Obst in der Auslage eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Heine-Straße zum Zugreifen einlädt, sollte es am Bezahlwillen nicht mangeln. So jedoch geschehen am Mittwochmorgen. Ein 25-Jähriger entnahm einen Apfel und verspeiste diesen noch vor Ort. Auf sein Handeln angesprochen reagierte diese jedoch nicht und verließ den Markt. Doch dies schützte ihn nicht vor der fälligen Anzeige.

