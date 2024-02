Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendlicher Leichtsinn?

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend zwei augenscheinlich Jugendliche, welche sich an einer Baustelleneinrichtung bedienten. Einer der Beiden nahm eine Warnbake an sich und entfernte sich mit seinem Begleiter in Richtung Wiesenstraße. Hinweise auf die Langfinger gibt es aktuell nicht, eine Absuche im besagten Bereich verlief ergebnislos.

