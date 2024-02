LPI-J: Mit Leitplanke kollidiert

Jena (ots) - Kurz vor 8 Uhr erging die Meldung über einen Brand in einer schule in der Hugo-Schrade-Straße. Mit Eintreffen der Beamten war die Jenaer Feuerwehr bereits im Löschvorgang, weswegen vermutlich schlimmeres unterbunden wurde. In einem Raum im 1. Obergeschoss entflammte augenscheinlich eine Matratze. Vorsorglich wurden die Schülerinnen, Schüler sowie die Lehrkräfte aus dem Objekt in eine angrenzende Turnhalle gebracht. Der besagte Raum ist derzeit nicht ...

