POL-DU: Dellviertel: Brand in Wohnhaus - Eine verletzte Person im Krankenhaus

Duisburg (ots) - Ein 35-jähriger Duisburger steht im Verdacht, am Dienstag (16. Juli) hintereinander Straftaten begangen und so mehrere Polizeieinsätze verursacht zu haben. Um 16:30 Uhr klopfte ein 35-Jähriger bei strömenden Regen an die Fensterscheibe eines auf der Tersteegenstraße geparktes Auto und bot den beiden Insassen aus heiterem Himmel ein Elektrogerät zum Verkauf an. Offensichtlich sollte das ...

mehr