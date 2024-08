Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses ++ mehr als 80 Einsatzkräfte im Löscheinsatz ++mehr als 100.000 Euro Schaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Uelzen, OT. Oldenstadt

Zu einem Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Memeler Straße in Uelzen, OT. Oldenstadt kam es in den Abendstunden des 18.08.24. Die im Wohngebäude befindliche Familie hatte gegen 20:50 Uhr einen lauten Knall im Obergeschoss und direkt im Anschluss Flammen aus einem Zimmer wahrgenommen, das Gebäude verlassen, so dass Anwohner die Feuerwehr alarmierten. Mehr als 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Uelzen, Oldenstadt, Hanstedt II und Groß Liedern löschten in der Folge das Feuer, konnten jedoch ein Ausbrennen des 1. Obergeschosses des Wohngebäudes nicht verhindern. Der Dachstuhl und das Erdgeschoss sind größtenteils nicht brandbetroffen. Beim Versuch noch persönliche Gegenstände aus dem Einfamilienhaus zu holen, erlitt ein Bewohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 100.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen und das Wohngebäude beschlagnahmt. Aktuell können weder eine technische Ursache noch fahrlässige Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell