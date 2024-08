Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Türscheibe mit Spitzhacke eingeschlagen - Ermittlungen zum Diebesgut laufen ++ Verkehrsunfall ohne Verletzte - 14000 Euro Sachschaden ++ Wenige Polizeieinsätze beim "Uelzen Open R" ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung durch zwei Männer

Zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren verletzten aus bislang unbekannten Gründen am 18.08.2024 gegen 03:00 Uhr "Am Stintmarkt" einen 36-Jährigen im Gesicht. Der alkoholisierte Mann wurde durch die Einwirkung leichtverletzt. Die Polizei konnte die Personen voneinander trennen und ein entsprechendes Strafverfahren einleiten.

Lüneburg - Türscheibe mit Spitzhacke eingeschlagen - Ermittlungen zum Diebesgut laufen

Ein Elektrogeschäft in der Straße "Kleine Bäckerstraße" wurde am 19.08.2024 gegen 01:30 Uhr angegangen. Die zwei männlichen Täter nahmen dabei eine Spitzhacke und zerschlugen die Verglasung der Eingangstür. Anschließend betraten sie das Geschäft und flüchteten anschließend mit einer Tasche in Richtung Glockenhof. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mit Knie gegen Oberschenkel getreten

Am späten Abend des 17.08.2024 drückte eine 45-Jährige eine 31-Jährige gegen einen in der Dahlenburger Landstraße abgestellten Bierwagen. Dabei trat sie ihr Knie gewaltsam gegen den Oberschenkel ihrer Kontrahentin. Diese erlitt leichte Verletzungen.

Lüneburg - Angeschlossenes Damenrad entwendet

Unbekannte entwendeten am 17.08.2024 gegen 02:45 Uhr ein angeschlossenes rotes Fahrrad der Marke "Pegasus" im Wert von mehreren hundert Euro. Dieses war unter einem Carport in der Straße "Am Dorfplatz" in Häcklingen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Bei Kontrolle Diebesgut aufgefunden - Handys beschlagnahmt

Bei einer Kontrolle am Vormittag des 17.08.2024 im Lüneburger Stadtgebiet konnte bei einem 46-Jährigen Diebesgut aufgefunden werden. Ein Teil davon konnte einem Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden. Es wurde sichergestellt und dort wieder ausgehändigt. Zusätzlich wurden zwei Handys aufgefunden, bei denen ebenfalls der Verdacht bestand, dass sie entwendet worden sind. Diese wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Angelbedarf aus PKW entwendet - Täter bedrohen Eigentümer

Drei derzeit unbekannte Täter brachen am 18.08.2024 gegen 03:00 Uhr in der Lüneburger Straße einen PKW-Anhänger auf und entwendeten Angelbedarf. Als der Eigentümer die Tat bemerkte griff er nach einem Baseballschläger und ging zu den Tätern. Einer von ihnen zog daraufhin ein Messer hervor und drohte dem Eigentümer. Anschließend entfernten sich die Täter fußläufig. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Unbekannter betritt Grundstück - Werkzeugkasten und Feuerlöscher aus PKW entwendet

Am 18.08.2024 gegen 00:45 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Grundstück in der Fritz-von-dem-Berge-Straße. Dort ging er zu einem PKW unter einem Carport und öffnete die unverschlossene Heckklappe des Oldtimers. Dort entwendete er eine gefüllte Werkzeugkiste und einen Feuerlöscher im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrrad von Campingplatz entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 18.08.2024 ein Damenrad, welches auf einem Campingplatz in Dannenberg abgestellt wurde. Das Fahrrad der Marke "Corona" im Wert von etwas unter 100 Euro war zum Tatzeitpunkt nicht angeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lemgow OT Simander - Verkehrsunfall ohne Verletzte - 14000 Euro Sachschaden

Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem VW Eos am 19.08.2024 gegen 10:00 Uhr den Schletauer Weg in Fahrtrichtung Schweskau. Dabei kam sie in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden VW Arteon. Die 59-Jährige sowie der 41-jährige Arteon-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 14000 Euro geschätzt.

Gartow - Zwei Fahrräder aus unverschlossenem Schuppen entwendet

Zwei E-Bikes wurden im Zeitraum vom 18.08.2024 bis zum 19.08.2024 aus einem unverschlossenem Schuppen in der Straße "Kälberkoppel" entwendet. Unbekannte betraten dabei das Grundstück und nahmen die mittels Rahmenschloss gesicherten Fahrräder an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Wenige Polizeieinsätze beim "Uelzen Open R"

Die Polizei blickt auf wenige Polizeieinsätze bei der Veranstaltung "Uelzen Open R" zurück. Der Großteil der Besuchenden verhielt sich friedlich und freute sich auf die Auftritte an den drei Programmtagen vom 16.08.2024 bis zum 18.08.2024. Es wurden lediglich drei Körperverletzungsdelikte aufgenommen, bei denen die Betroffenen jeweils leichtverletzt wurden. Vier Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Bei der An- und Abreise kam es zu keinen schwerwiegenden Verkehrsstörungen.

