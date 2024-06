POL-PDNW: Motorradfahrer schwer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 03.06.2024, 09:30 Uhr wurde ein im Eiertal in Weisenheim am Berg abgestellter Suzuki Swift beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Transporters beschädigte im Vorbeifahren den Kotflügel des ordnungsgemäß geparkten Suzuki und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen ...

