Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B.) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.06.2024, 09:30 Uhr wurde ein im Eiertal in Weisenheim am Berg abgestellter Suzuki Swift beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Transporters beschädigte im Vorbeifahren den Kotflügel des ordnungsgemäß geparkten Suzuki und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Halterin und die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens angeben. Das betreffende Firmenfahrzeug konnte zu einem späteren Zeitpunkt in der Straße abgestellt festgestellt werden. Bei der Firma wurden Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt aufgenommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell