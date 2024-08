Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Diebstahl in Supermarkt - Mann flieht ++ Gerangel nach Diebstahl - Mitarbeiter wird leichtverletzt ++ Pkw in Serie beschädigt und Mülltonnen umgeworfen - Polizei ermittelt gegen 19-Jährige ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz - Mit Flaschen beworfen

Am 22.08.2024 gegen 00:00 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 58 Jahren in Folge von Streitigkeiten. Dabei bewarf der 35-Jährige den 58-Jährigen mit Glasflaschen und drückte ihn gegen eine Wand. Dabei fiel der Mann zu Boden und verletzte sich durch eine Glasscherbe an der Hand.

Lüneburg - Nach Diebstahl in Supermarkt - Mann flieht

Eine 41-Jährige und ein derzeit unbekannter Mann steckten Ware im Wert von etwas über 100 Euro am 21.08.2024 gegen 12:15 Uhr in einem Supermarkt "Auf dem Schmaarkamp" in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend bezahlten sie lediglich einen Bruchteil der Ware und wurden anschließend von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann ergriff umgehend die Flucht. Bei der Frau wurde das Diebesgut aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Täter laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebstähle - Trotz Schloss entwendet

Am 21.08.2024 wurden in Lüneburg zwei Fahrräder, welche jeweils mittels Faltschloss gesichert waren entwendet. Dabei handelte es sich um ein Damenfahrrad, welches an einem Unterstand bei dem Krankenhaus in der Bögelstraße abgestellt wurde sowie ein Rennrad am "Johann-Sebastian-Bach-Platz". Der Wert der Fahrräder liegt bei mehreren hundert Euro.

Amelinghausen - Einbruch in Restaurant

Unbekannte zerschlugen in der Nacht zum 21.08.2024 mit einem Stein die Fensterscheibe eines Restaurants "Auf der Kalten Hude". Anschließend gelangen sie in das Objekt und entwendeten Kräuter, Nahrungsmittel und ein Kochbuch im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gerangel nach Diebstahl - Mitarbeiter wird leichtverletzt

Ein 36-Jähriger betrat am 21.08.2024 gegen 16:45 Uhr einen Supermarkt in der Seerauer Straße. Dort entnahm er mehrere Flaschen Alkoholika aus der Auslage, steckte sie in einen mitgeführten Rucksack und versuchte den Kassenbereich zu passieren, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Vorfall beobachten und den Dieb stellen. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, bei welcher der Mitarbeiter leichtverletzt wurde. Er konnte währenddessen das Diebesgut aus dem Rucksack herausholen. Als die Polizei den Täter im Nahbereich antraf, verhielt dieser sich aggressiv und schlug um sich. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Pkw in Serie beschädigt/zerkratzt und Mülltonnen umgeworfen - mehr als ein Dutzend Fahrzeuge betroffen - Polizei ermittelt gegen 19-Jährige

Wegen Sachbeschädigung in mehr als ein Dutzend Fällen ermittelt die Polizei gegen eine 19-Jährige aus dem Landkreis Uelzen, die bereits in der Vergangenheit auch aufgrund psychischer Probleme in der Öffentlichkeit aufgefallen war. In den frühen Morgenstunden des 22.08.24 war die junge Frau auch beim Umwerfen von Mülltonnen im Uelzener Stadtgebiet aufgefallen. Parallel wurde sie beobachtet, wie sie mit einem scharfen Gegenstand u.a. in der Medingstraße und Sternplatz einzelne Fahrzeuge beschädigt hatte. Die junge Frau wurde in Gewahrsam genommen. Im Verlauf des Vormittags stellte die Polizei in dem Bereich mehr als ein Dutzend beschädigte abgestellte Pkw und Fahrzeuge verschiedenster Marken u.a. mit Kratzspuren fest. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Gerdau - Lkw kollidieren - Verursacher fährt weiter - durch Polizei kontrolliert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKWs kam es am 21.08.2024 gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Gerdau und Munster. Dabei scherte ein 70-jähriger LKW-Fahrer nach einem Überholvorgang zu früh vor dem überholten LKW ein. Es kam zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 70-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort und konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Bad Bevensen - Geldbörse in Supermarkt entwendet - wenigen hundert Euro Bargeld entwendet

Unbekannte entwendeten am 21.08.2024 gegen 11:30 Uhr die Geldbörse einer Seniorin, während sie in einem Supermarkt in der Medinger Straße einkaufen war. Obwohl sie die Geldbörse in ihrer mittels Reißverschluss geschlossenen Jacke hatte, bemerkte sie den Diebstahl erst an der Kasse. In der Geldbörse befanden sich wenige hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

