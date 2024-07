Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Körperverletzung+++Mehrere Fahrzeuge zerkratzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung,

Wiesbaden, Marktplatz,

Samstag, 06.07.2024, 04:45 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es aus auf dem Marktplatz in Wiesbaden zu einer Körperverletzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Ein 25 Jahre alter Wiesbadener war gegen 04:45 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs, als er auf drei weitere Personen traf und mit diesen in einen verbalen Streit geriet. Einer aus dieser Gruppe schlug dem Geschädigten plötzlich mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Dadurch stürzte der Geschädigte zu Boden und zog sich eine Platzwunde an der Stirn zu, die ärztlich versorgt werden musste. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Burgstraße.

Der Schläger wurde als männliche Person beschrieben, die blonde schulterlange Haare und ein weißes T-Shirt trug. Bei den Begleitern soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mehrere Autos in Kloppenheim zerkratzt,

Wiesbaden, Kloppenheim, Feldbrandstraße, Freitag, 05.07.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 09:45 Uhr

(cp)Freitagnacht zerkratzte ein Unbekannter in Wiesbaden mehrere Autos und richtete einen Schaden von runden 30.000 Euro an.

In der Nacht zum Samstag sind in Kloppenheim sechs Autos zerkratzt worden. Die Fahrzeuge waren in der Feldbrandstraße Fahrbahnrand abgestellt. Eine Frau meldete die Tat bei der Polizei, nachdem sie gegen 09:45 Uhr die Beschädigung festgestellt hatte. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte die Polizeistreife insgesamt sechs betroffene Fahrzeuge fest.

Es handelte sich um einen Audi A4, einen Ford Kuga, einen Mitsubishi Spacestar, einen Tesla 3 und zwei VW Golf. Alle wurden auf der Beifahrerseite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0611 345 2440 bei der Polizei zu melden.

