Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer stürzt bei Ausweichversuch - leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es in Nettetal-Lobberich zu einem Unfall zwischen einer 72-jährigen Autofahrerin und einem 19-jährigen Radfahrer. Beide in Nettetal wohnhaft. Der Radfahrer fuhr die Verlängerung der Straße Am Bengerhof kommend, in den Kreisverkehr an der Einfahrt Sittard hinein. Die Autofahrerin fuhr, aus Richtung Dornbuscher Straße kommend, an den Kreisverkehr heran. Der Radfahrer fuhr auf der Fahrbahn des Kreisverkehres und nicht auf dem dort markierten Radweg. Der Radfahrer war durch das herankommende Fahrzeug irritiert, versuchte daraufhin auszuweichen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /LK (330)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell