Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung - Beschuldigter bleibt bis zum 01. Mai in Gewahrsam

Nettetal-Breyell (ots)

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt kam es am Sonntagabend auf dem Lötscher Weg in Nettetal. Der 48-jährige Nettetaler (deutsch-kasachisch) hatte hier im alkoholisierten Zustand seinen Vater geschlagen. Die Einsatzkräfte hatten eine entsprechende Anzeige aufgenommen und zur Gefahrenabwehr ein 10-tätiges Rückkehrverbot gegen den 48-Jährigen ausgesprochen. Am gestrigen Dienstag wurde der 48-jährige in der Wohnung durch Einsatzkräfte angetroffen. Das Einsatzteam nahm den Mann erneut in Gewahrsam, diesmal wegen des Verstoßes gegen das Rückkehrverbot. Das zuständige Amtsgericht ordnete die langfristige Ingewahrsamnahme an. /wg (327)

