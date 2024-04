Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Garage - Mehrere Flaschen Alkohol gestohlen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen Montag (22. April) um 19 Uhr und Dienstag (23. April) um 8 Uhr wurde in eine Garage auf einem Firmengelände in der Straße Maysweg in St. Tönis eingebrochen. Der oder die Täter brachen gewaltsam das Garagentor auf und entwendeten mehrere Flaschen Alkohol. Zudem versuchten sie, Zugang zu einer Lagerhalle auf dem Firmengelände zu erlangen, jedoch blieb es hierbei lediglich bei einem Versuch. Haben Sie verdächtige Beobachtungen während des genannten Zeitraums gemacht? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (326)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell