POL-VIE: Diebe stehlen E-Scooter und Werkzeug aus dem Keller

Kempen-Tönisberg (ots) - Gegen 0.15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Pkw-Fahrer auf einem Feldweg an der Tönisberger Straße in Tönisberg Fahrerflucht begangen. Auf dem Wirtschaftsweg gilt "Anlieger frei". Ein E-Scooter-Fahrer, 36 Jahre alt und aus Kempen, war dort unterwegs, und zwar in Fahrtrichtung zur nahen Tönisberger Straße. Ihm entgegen kam ein dunkler Pkw, wahrscheinlich der Marke VW. Er ...

