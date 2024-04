Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision mit E-Scooter

Kempen-Tönisberg (ots)

Gegen 0.15 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Pkw-Fahrer auf einem Feldweg an der Tönisberger Straße in Tönisberg Fahrerflucht begangen. Auf dem Wirtschaftsweg gilt "Anlieger frei". Ein E-Scooter-Fahrer, 36 Jahre alt und aus Kempen, war dort unterwegs, und zwar in Fahrtrichtung zur nahen Tönisberger Straße. Ihm entgegen kam ein dunkler Pkw, wahrscheinlich der Marke VW. Er kündigte sich durch sehr laute Musik an und fuhr in der Mitte der Fahrbahn in Richtung Schadbruch. Mit dem linken Außenspiegel touchierte der Wagen den E-Scooter-Fahrer, der eine Vollbremsung machte und stürzte. Bei dem Sturz wurde er leicht am Knie verletzt.

Der dunkle Wagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Am Steuer erkannte der 36-Jährige einen jungen Mann, den er auf 18 bis 21 Jahre schätzt.

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des entstandenen Personenschadens und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen. Wer kann Angaben zu dem dunklen Wagen und vor allem zum Fahrer machen? Wer hat das Auto in der Nacht zu Dienstag in der Umgebung des Unfallorts gesehen? Oder wer hat Hinweise darauf, dass jemand davon erzählt hat, er sei an einem solchen Unfall beteiligt gewesen? Alle Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (322)

