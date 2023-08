Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeinsames Glück besiegelt

Tönisvorst (ots)

Nachdem sich unser Kamerad Florian Grabowsky und seine Frau Katharina bereits im Mai diesen Jahres standesamtlich trauten, haben Sie sich am gestrigen Samstag, den 19.08.2023, in einer kirchlichen Trauung in der St. Corneliuskirche in St. Tönis erneut das Ja-Wort gegeben.

Kennengelernt haben sich der Berufsfeuerwehrmann und seine Frau bereits zu Schulzeiten, in der sie gemeinsame Kurse belegt hatten. Seit nun mehr fast 10 Jahren beschreiten beide den gemeinsamen Lebensweg und besiegeln ihr Glück mit dem Bund der Ehe.

Bei sommerlich warmen Temperaturen ließ es sich eine kleine Abordnung der Feuerwehr Tönisvorst nicht nehmen, dem Brautpaar zu gratulieren. Hierbei gingen Florian seine Frau durch einen Bogen aus Feuerwehrschläuchen in den neuen Lebensabschnitt. Am Ende mussten beide ihr Können unter Beweis stellen und löschten ein brennendes Haus.

Wir wünschen dem Brautpaar, auch auf diesem Wege, alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft.

