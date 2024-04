Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Girls'-and-Boys'-Day bei der Polizei Viersen

Kreis Viersen (ots)

Was macht man eigentlich so bei der Polizei? Das konnten 24 Mädchen und Jungen zwischen 13 und 15 Jahren am Donnerstag hautnah erleben. Für sie öffneten sich die Türen der Leitstelle, der Wache, des Polizeigewahrsams und des Erkennungsdiensts. Sie konnten die Wache besichtigen, erfuhren, wie Spuren gesichert werden, und sahen zum Abschluss noch eine Vorführung der Diensthunde. Wir freuen uns über das rege Interesse am Polizeiberuf, die Plätze waren im Handumdrehen vergeben. Wer sich vorstellen kann, vielleicht nach der Schule zur Polizei zu gehen, aber den heutigen Tag verpasst hat, der kann sich jederzeit mit unserem Personalwerber Marcel Lemke in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten des Polizeihauptkommissars sind auf unserer Webseite unter folgendem Link hinterlegt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/polizei-nrw-komm-ins-team-110 /hei (329)

