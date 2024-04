Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Unfälle mit Beteiligung von Fahrrädern

Kreis Viersen (ots)

Am Montag um 18:00 Uhr ereignete sich ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein 12-jähriger Junge aus Dülken fuhr mit seinem Fahrrad auf dem rot markierten Radstreifen des Kreuzungsbereichs Bodelschwinghstraße und Hospitalstraße. Ein unbekannter Autofahrer bog zeitgleich ab und kreuzte den Radstreifen. Dadurch musste der 12-Jährige abrupt bremsen, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Den Pkw beschreibt der Junge als gelben Kleinwagen. Dieser setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei unter der Rufnummer: 02162-377-0.

Der zweite Unfall ereignete sich bereits am Sonntag um 11:30 Uhr in Grefrath-Vinkrath auf der Dorenburgstraße. Ein 70-Jähriger übersah einen Absperrpoller und kollidierte mit seinem Fahrrad. Dadurch stürzte er und erlitt leichte Verletzungen.

Am gestrigen Tag um 14:15 Uhr kam es in St. Hubert zu einem Unfall. Eine 35-jährige Frau aus Kempen befuhr mit ihrem Auto die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Aldekerker Straße. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen, als von rechts eine 23-jährige Frau aus St. Hubert mit ihrem Pedelec kam. Es kam zu einer Kollision, bei der die 23-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. /jk (328)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell